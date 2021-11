Así fue la boda de Daddy Yankee y Mireddys González hace más de 25 años

El puertorriqueño Daddy Yankee es tal vez uno de los artistas más consagrados no solo en el universo del reggaetón y de la música latina, sino en el mundo entero. En su carrera musical ha conseguido múltiples premios y ha poblado el planeta con sus hits de género urbano.

Pero más allá del éxito musical, su vida cambió por completo cuando conoció a Mireddys González. La pareja contrajo matrimonio el 20 de marzo de 1995 cuando el 'Big Boss' solo tenía 17 años. Un año antes habían sido padres por primera vez de Yamilet, su primera hija, luego le siguieron Jesaaelys y Jeremy.

Mireddys es reconocida en las redes sociales como “La Jefa” y siempre recibe los halagos de su esposo, muy enamorado hace ya 26 años. "Es la que ha estado conmigo desde cero y merece lo mejor de mí. Ella estaba allí en aquellos momentos en que nadie creía en mí.

Pero ¿Cómo fue la boda de aquellos jóvenes de 17 años? Vale recordar que Daddy Yankee no había adquirido aún la popularidad que luego alcanzó. Según diferentes historias, la boda no fue una ceremonia de ensueño. En su momento fue una pequeña celebración con sus seres queridos. Además, ellos mismos han revelado en varias ocasiones que no existen “casi” registros de ese momento. Lo único más claro y valioso en ese momento era el amor que se tenían. Cada año festejan su amor en el día de su aniversario y comparten la alegría de vivir un año más juntos. La pareja es de las más queridas del espectáculo y se considera una de las más estables también.

Daddy Yankee y su esposa. Fuente: Mireddys González

En el 2020, al celebrar sus bodas de plata por los 25 años de casados, Mireddys subió a su cuenta de Instagram una imagen de los 2 siendo muy jóvenes acompañada con unas emotivas palabras de devoción por su esposo: "Amor, respeto y admiración es lo que siento por ti. Eres el esposo soñado por cualquier mujer. Tu integridad, dedicación y temor a DIOS son el resultado de este aniversario de boda 25". Un amor puro hace más de 25 años ¿Te lo imaginabas?