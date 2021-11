"Mi hija es feliz y no se muere de hambre": Expareja del "Mimoso" asegura que le dijo "cucaracho" con amor

El nombre de Luis Antonio López, mejor conocido como "El Mimoso", sigue dando de qué hablar en las últimas horas en el mundo del espectáculo, ya que una de sus exparejas salió a desmentir su propia publicación y aseguró que el cantante siempre se ha hecho responsable de su hija.

A través de su cuenta de Instagram, la mujer identificada como Judith Jessenia Rodríguez dejó en claro que todo se trató de una broma y que son "puros chismes" los que le han inventado.

Oigan esperen, no hagan chisme, yo le dije cucaracho pero fue con amor y mi hija está más que feliz y no le hace falta nada, menos se está muriendo de hambre

(Foto: Captura de Pantalla/Instagram)

En otra publicación, la expareja del cantante explicó que estima mucho a Luis Antonio y pide que no lo ataquen por cosas que no son ciertas.

A pesar de todo lo que ha pasado yo quiero mucho a Luis Antonio, gracias a él mi hija está aquí conmigo a punto de cumplir 4 años. Él estuvo conmigo en los momentos más complicados, porque hasta mi propia familia me dio la espalda. Por favor no hagan chismes y no lo ataquen, él no es tan malo.