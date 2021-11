Así conoció Pati Chapoy a Gloria Trevi y tiene una CANCIÓN favorita de la cantante: VIDEO

No cabe duda que la vida a veces nos presenta situaciones o personas que, en un primer instante, nos generan la mejor de las vibras, pero no sabemos entonces que quizá el futuro nos depare una gran sorpresa con ese ser que tenemos enfrente. Esto es precisamente lo que le sucedió a Pati Chapoy y a Gloria Trevi en el año 1995, época en que la periodista ya era una sólida comunicadora de espectáculos y Gloria avanzaba con paso firme en su trayectoria artística.

Por vez primera una frente a la otra, Chapoy recibió a Trevi en los foros de su emisión de espectáculos para que presentara su más reciente proyecto musical, así como la gira de este mismo. A partir de ahí, nadie supondría que esas dos mujeres, años después, protagonizarían una de las disputas legales más escandalosas e impactantes del medio del espectáculo mexicano.

Corría el año de 1995. El 13 de noviembre de ese año había sido estrenado el quinto álbum de estudio de Gloria Trevi bajo el nombre 'Si Me Llevas Contigo'. Precedido de exitosos discos, calendarios de Gloria y películas, se pensaba que este disco continuaría el ascenso musical de Gloria. En las ventas y el reconocimiento a los sencillos de promoción no fue así.

Por tal razón, Sergio Andrade, del productor musical y, años más tarde se revelaría, pareja de Gloria Trevi, fue quien pidió apoyo especial a Pati Chapoy para promover el álbum de la cantante. De esta forma, Chapoy y Trevi se encontraron.

"A mí me encanta la propuesta musical de Gloria Trevi. Este disco (Si Me Llevas Contigo - 1995) lo escuché antes de que lo escuchara tu compañía de discos. Un día vino el señor Sergio Andrade y me dijo 'quiero que lo escuches' y bueno, quiero decirte que los pelillos escasos que tengo en el cuerpo se me pararon de la emoción", indicó Pati Chapoy ante la sorpresa y gusto de Gloria.