Rust: Continúan las denuncias contra productores de la cinta

Tras el revuelo mediático producido por el homicidio accidental por parte del actor estadounidense, Alec Baldwin, quien detonó un arma de fuego que no debía estar cargada y cobró la vida de Halyna Hutchins, directora de fotografía, la cinta Rust se ha encontrado en la mira por diferentes dilemas.

Los productores del filme, Ryan Donnel Smith, Allen Cheney, Emily Hunter Salveson y Ryan Winterstern, de igual manera son responsables de "The Tiger Rising", y enfrentan nuevas denuncias debido a presuntos pagos a destiempo, incumplimientos de contrato y omisiones sindicales.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la cinta independiente de 2019, encabezada por Dennis Quaid y Queen Latifah, contaba con todos los elementos necesarios para lograr el triunfo en taquilla, sin embargo, su estreno no ha visto la luz, por lo que los trabajadores no han tardado en demostrar su inconformidad a la productora

“Es sumamente desagradable cómo han tratado a todo el equipo de The Tiger Rising, sin pagarle a nuestros proveedores, sin pagar nuestro seguro ni pensión. Hay muchos compañeros que necesitaban comprobar sus horas laborales para mantener su seguro de salud y ahora lo han perdido. Jamás vamos a olvidarlo. Nos esmeramos hasta el final para que este filme se lograra y así es como nos pagan”, detalla el correo anónimo enviado a los directivos y obtenido por el citado medio de comunicación.

Pese a que Deborah Giarratana, cónyuge de Ryan Donnel Smith y productora, ha negado los señalamientos, la gerente de producción Kaylene Carlson confirmó la veracidad de las acusaciones, además de haber confesado que ese fue el motivo por el cual abandonó su puesto en posproducción en febrero del 2020.

Cabe resaltar que, hace unas semanas, Kevin Bacon y Machine Gun Kelly rodaron "One Way", otro proyecto efectuado por Smith, Cheney, Salveson y Winterstern, del cual BuzzFeed informó sueldos y facturas incompletas por parte del equipo.

En este sentido, se suma la demanda contra el asistente de dirección Dave Halls, quien mantuvo el cargo en ‘One Way’ y ‘Rust’, además de haber entregado el arma sin previa supervisión a Alec Baldwin.

