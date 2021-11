Exatlón México: Gabriela Espinosa, reconoce los roces que tuvo con algunos atletas

Es común tener en Heraldo Deportes a los eliminados de cada una de las ediciones de Exatlón México, lo cual nos pone un poco tristes, ya que dentro de la competencia generamos empatía y nos identificamos con los participantes, cuando ellos son expulsados, sentimos pequeñas pérdidas, pero algo que nos hace sentir sumamente dichosos, es poder conversar con ellos y ellas, al igual que escuchar sus propuestas, planes y consejos.

Un ejemplo de ello es Gabriela Espinosa que mencionó que entre sus objetivos al estar dentro de Exatlón fue inspirar a algunos atletas a hacer aquéllo que les gusta así como ser constantes y luchar por sus sueños, donde no exista cabida a rendirse, por más duro que sea, lo que están haciendo.

“Estoy muy agradecida de todo lo que se tiene, de todo lo que Exatlón me dejo en lo personal y en lo profesional” dijo Gabriela Espinosa

Tras una convivencia no muy grata con sus compañeros, nuestra querida Gaby presentía que iba a salir?

“La eliminación se dio en un cambio repentino y brusco por el cambio de reglas y es totalmente entendible, cuando la salud de algún jugador está en riesgo, pues se tienen que hacer modificaciones, yo en lo personal pienso que Jair ahora es la pieza fundamental del equipo rojo, porque no solamente es capitán sino que es el eslabón que nos mantiene unidos a todos, por así decirlo, yo feliz de ser yo quién se sacrificó por el equipo en parte para mantener esa pieza tan fundamental” Comentó Gabriela Espinosa

La sencillez y humildad que caracterizan a nuestra querida Gaby, traspasó las fronteras, y a pesar de ser una atleta fantástica que pudo dar más guerra de lo que vimos, ella decidió aceptar lo que en el equipo se estableció, por su parte comentó que necesita mejorar algunos aspectos de su comportamiento, quizás con esos cambios veremos a una persona renovada ¿no?

“De mi parte si requiero ser una persona con una comunicación más asertiva, ser una Gaby más firme al momento de levantar, algo que me caracteriza allá afuera, el que siempre soy yo la que quiere estar, la de que dice, yo voy, yo me sacrifico, ¿sabes? estoy ahí para las personas antes que para mí, que eso es algo que a lo mejor a veces es bueno y es malo” dijo Gabriela Espinosa

Una de las curiosidades que nos surgen al ver la competencia entre los atletas de Exatlón son sin duda, sus hábitos, sus gustos y su alimentación, al respecto de su forma de comer en la cabaña nos compartió que se les entregaban box lunch pero… con Gaby había un pequeño, pequeñito detalle.

Aunque lo nieguen y nieguen , todos los espectadores de Exatlón hemos identificado los roces que surgen entre los participantes y el mal trato que recibió Gabriela era, evidente, pero ya, sin rodeos ¿Por qué eran malos con Gaby? ¿Qué pasaba con Paulina?

“Una vez que salí y vi todo lo que decían de mí sí dije ¡Qué hipócritas!, porque Pau, tampoco era tan así conmigo, sí se esforzaba y yo también me esforzaba por llevarme bien con ellos. una vez soñé que nos peleábamos y yo obviamente muerta de miedo, lo primero que hice la despertar fue decirle a Pau y al decirles nos abrazamos y me dijo ´no, no, no´” Dijo Gabriela