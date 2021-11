El desatino de Maná con Alejandro Fernández y el regreso de las telenovelas infantiles: los mejores videos de Tik-Tok este 19 de noviembre

El fin de semana por fin llegó, y con él los videos más virales de la red que son tendencia en TikTok, desde el desatino con ‘gallos’ incluidos del ‘Potrillo’ Alejandro Fernández y Fher de Maná con su interpretación del éxito de los años 2 mil de la banda, nos referimos a ‘Mariposa Traicionera’, en el escenario de los Latin Grammy 2021.

El clip de video se hizo viral de inmediato, no por una excelsa interpretación, sino por la versión tan mala que ofrecieron ambos cantantes, cada uno en su estilo, pero Alejandro se notó que no entró afinado y el resultado fue desastroso, y si no lo crees, tenemos el momento.

Otro momento que se hizo viral este viernes fue el anuncio del regreso de algunas de las figuras de las telenovelas infantiles de los años 2 mil y que pronto van a volver con una serie de conciertos, entre los proyectos que fueron un hit en aquella época destacan “El diario de Daniela”, “Amigos por siempre”, “Aventuras en el tiempo”, entre otras, el anuncio fue difundido por el cantante Fabián Chávez.

¿Será acaso que podremos ver a Belinda, Daniela Luján, Martín Ricca, Vadhir Derbez, Christopher Uckermann en el escenario? Ya veremos.

En Aguascalientes, una cantante causó sensación por su interpretación muy sentida y directa de los mejores éxitos del Cartel de Santa en voz de la mujer que fue llamada “Doña Flow”.

“Doña Flow” escogió el tema ‘Éxtasis’ para demostrar su talento frente a varias personas, lo triste del asunto es que la cantante tiene que hacer esto para ganarse unas monedas, caminando por las calles y con una bocina portátil como acompañante, el aprecio del público no se hizo esperar y la hicieron viral en poco tiempo.

Lo chusco sucedió con una ‘influencer’ que se tragó su audífono pensando que era una pastilla de ibuprofeno, aunque poco tiempo después de que se dio cuenta, decidió grabar un video con fines ‘educativos’ (según ella).

La usuaria @iamcarliiib confundió el audífono inalámbrico con la pastilla, sin embargo, no se dio cuenta ya que de acuerdo con ella, el tamaño de ambos objetos son muy parecidos, poco tiempo después, la misma mujer difundió otro video en el que supuestamente se estaban reproduciendo sonidos desde dentro de su cuerpo captados con el AirPod, sin embargo, los usuarios ya no le creyeron.

