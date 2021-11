Cantante en Aguascalientes vuelve loco a TikTok con sus curiosas interpretaciones de Cartel de Santa | VIDEOS

El ecosistema de las redes sociales no deja de dar de qué hablar y es que TikTok, la sensación del momento, no para de ofrecer videos que rápidamente se hacen virales y de la noche a la mañana dan a conocer a personajes pícaros de la vida cotidiana y esta vez la elegida es una mujer de Aguascalientes que se dedica a cantar por las calles de la ciudad acompañada de una gran bocina, pero lo que es diferente a todos los demás artistas callejeros es que utiliza las canciones de la popular y polémica banda Cartel de Santa, mismas que no simplemente entona, sino que interpreta con baile y diferentes movimientos.

Los usuarios de dicha plataforma ya la nombraron como "Doña Flow", la melodía elegida para su acto fue "Éxtasis"; y ya circulan varios videos en los que se puede ver que el publico vio con buenos ojos la interpretación de la mujer que hace esto para conseguir unas monedas.

Es de destacar que la mujer es una constante de las calles de la ciudad de Aguascalientes, por lo que hay varios videos de su talento.

¿Babo responde?

Circula un video en el que presuntamente el líder del Cartel de Santa, es decir, el cantante Babo presuntamente reaccionado a "Doña Flow", sin embargo en su cuenta oficial no hay ningún clip de este tipo, por lo que es probable que sea una pieza que algún fan ha creado para subirse a la tendencia.

Babo se caracteriza por su participación en redes y su exótica forma de dirigirse a sus seguidores, además de estar en la polémica por sus letras machistas, misóginas y sus videos explícitos, como lo es justamente el de "Éxtasis", en el que se hace apología de una violación.

Además el pasado 20 de octubre, Millonario, uno de los colaboradores de la banda fue vinculado a proceso por el presunto asesinato de un joven, el juez del caso dio un plazo de un mes y 15 días para que se realicen las investigaciones necesarias, mismo que está por terminar.

