Caso Octavio Ocaña: policía sí disparó a su camioneta y exnovia presenta a supuesto hijo; detalles 19 de noviembre

La muerte del conocido actor Octavio Ocaña, quien en vida encarnó al personaje de ‘Benito Rivers’ en el programa de comedia ‘Vecinos’, continúa dando información con respecto a la investigación sobre su fallecimiento y detalles personales en torno a su familia cercana, luego de que varios de ellos continúan divulgando información relevante sobre el actor.

Recientemente, se difundió información provista por un perito contratado por la propia familia de Ocaña en la que se menciona (de acuerdo con sus investigaciones), que existen anomalías respecto a la investigación organizada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

En una entrevista con los conductores del programa ‘De primera mano’, los representantes legales afirmaron que ya tuvieron acceso a la carpeta de investigación y notaron discrepancias importantes sobre el caso que ha generado polémica desde la muerte del actor, los datos que más les llamaron la atención fueron los disparos que aparentemente los policías realizaron en la persecución y el disparo que finalmente le quitó la vida, mismo que de acuerdo con su investigación, no salió de la pistola que tenía el actor.

El pequeño tiene un gran parecido con el fallecido actor. (Foto: Archivo)

Expareja difunde fotografía de un hijo no reconocido

En el programa ‘Chisme No Like’ la expareja de Octavio Ocaña, Georgina García, generó el debate, luego de difundir la imagen de un bebé, mismo que de acuerdo con ella, es el hijo no reconocido del fallecido actor.

García indicó que el actor que daba vida en la televisión a ‘Benito Rivers’ de la serie ‘Vecinos’, no quiso reconocer a su bebé y para sustentar sus dichos mostró las imágenes de su bebé, mismas que fueron retomadas por medios de comunicación y generaron más polémica por el increíble parecido del pequeño con el extinto actor.

García señaló que el bebé que supuestamente engendró con Octavio nació apenas el mes pasado (octubre), lo cual coincide con lo dicho por una vidente que señaló una supuesta paternidad del actor (que dicho sea de paso, se pensaba que era de Nerea Godínez, última pareja del actor).

"Cuando estuvo la vidente Bertha en el programa, habló sobre un supuesto bebé en la vida del actor, nos imaginamos que era el bebé de su prometida Nerea Godínez, sin imaginar que tal vez Ocaña sí tuvo un hijo"

Luego de la muerte del actor, la mujer mostró fotografías sobre el romance que mantuvieron entre ellos, además de la noticia sobre el hijo no reconocido, lo que generó irritación entre usuarios en redes sociales por la manera inoportuna de ‘entrar’ a la conversación.

Finalmente, García colocó un moño negro en señal de luto por el fallecimiento de Ocaña, ahora habrá que esperar las reacciones de la familia respecto a las declaraciones y polémica respecto a su expareja.

SEGUIR LEYENDO:

Octavio Ocaña: Espíritu del actor de "Vecinos" quedará inmortalizado en peluches

Nerea Godínez revela lo que hará con TODA la ropa que era de Octavio Ocaña | VIDEO

Caso Octavio Ocaña: Perito afirma que no se disparó y revelan VIDEO de pedida de matrimonio; detalles 18 de noviembre