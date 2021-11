"No me voy a quedar callada": Luna Bella revela que su padre abusó de ella a los 7 años y ahora la amenaza de muerte

La youtuber y actriz, Luna Bella, reveló que fue abusada sexualmente por su padre desde los 7 y hasta los 14 años. Ahora, la tiene amenazada de muerte porque lo demandó.

“No sé cómo va a terminar mi año, sinceramente, no sé si voy a terminar en la cárcel o si voy a terminar muerta, pero lo voy a hacer, voy a hablar y no me voy a quedar callada, porque este ser ruin y malvado me ha amenazado, pero no, a pesar de eso voy a hablar”, relató en un video que compartió en un video de YouTube. Asimismo, identificó a su agresor con el nombre de José Juan Meléndez Torre.

La mamá de Luna Bella también fue víctima de violencia, ya que la golpeaba, manipulaba y la amenazaba con quitarle a sus hijos. En consecuencia, vivían con miedo.

“Recuerdo una noche, llegó este señor y me quitó un poco de mi cobija y me empezó a acariciar, yo sólo tenía 7 años, yo le quité la mano y me la volvió a poner, me dijo, ‘si tú dices algo, mato a tu mamá’. Dije ‘no, que no le pase nada a mí mamá y me dejé tocar’”, contó.

Ella decidió irse de su casa para no vivir junto a su padre cuando era adolescente. Tras presentar una denuncia en contra de su papá, la amenazó de muerte, contó, que lo quería sacar de la casa que la influencer construyó.

Sus hermanos vivían en esa casa, pero se salieron de dicho inmueble porque no querían seguir viviendo en un entorno de violencia.

“Después de días, este señor le mandó un mensaje a mi hermano y le dijo: ‘Muy pronto nuestra vida va a cambiar, muy pronto quitaré del camino a quien no encaja y cuando yo quiera, si yo quiero, mando al otro lado a Verónica, cuando yo quiera la mato”, añadió la youtuber.

SIGUE LEYENDO:

Recuerdan advertencia de Luna Bella a YosStop: “Va a llegar a ponerte un alto”

“Él es el amor de mi vida”: Luna Bella y “Chaparro chuacheneguer” ¿en romance?