Biografía de Héroes del Silencio llega a México desde la intimidad de sus letras

75 pesetas, menos de 50 céntimos de euro, fue lo que cobraron cuatro jóvenes españoles que cedieron el 50 por ciento de los derechos de su primer EP en 1987 a Ego Musical, SA, la editora de Hispavox, propiedad de EMI. En este material se encontraban “Héroe de leyenda”, “La lluvia gris” y “El mar no cesa”, las primeras letras que Juan Valdivia (guitarra solista), Enrique Bunbury (voz), Joaquín Cardiel (bajo) y Pedro Andreu (batería) grabaron en este formato bajo el nombre de Héroes del Silencio como un grupo profesional.

Esta es tan sólo una de las anécdotas que Antonio Cardiel narra en su libro “Héroes de leyenda: La historia de una banda de rock mítica: Héroes del Silencio”, pasando por cómo se unieron uno a uno los integrantes, sus shows en Zaragoza y las provincias cercanas, sus influencias, los primeros tours profesionales, el inexplicable éxito que tuvieron en Alemania, por cantar en otro idioma, su intento por entrar al mercado anglo, y el gran recibimiento que tuvieron en América, todo desde el punto de vista de las 59 canciones que los cuatro chavales hicieron en los 12 años que estuvieron activos.

“Estructure el libro a raíz de sus letras, porque su música es el legado que dejaron, pero no las quise colocar todas juntas, por ejemplo de ‘El mar no cesa’, no hablo todo seguido, ni de ‘Senderos de tradición’, lo que intento es expandirlas en todo el texto para que ocupen cada uno su espacio, dependiendo las características principales del tema”, mencionó Antonio, hermano del bajista de la agrupación, en entrevista.

Pero también habla del gran problema que provocó la separación del grupo en 1996, tras un tipo de pergamino que Bunbury le leyó a sus compañeros tras un concierto en Tijuana donde pedía que el sonido de la banda debía cambiar, aunque la banda terminó su gira, los lazos estaban rotos, y de acuerdo al escritor, todo fue por no saber hablar entre ellos.

“Lo que les venía mal creo que eran las giras, porque eran agotadoras y larguísimas, suponían una convivencia continua y había muchos factores, cada uno tenía una manera de afrontarlas y de vivir la diversión correspondiente, ahí es donde surgían los conflictos, es verdad que la incomunicación es un fenómeno que se produce poco a poco, pero creo que a partir del 93 todo aumentó, porque no hablaban sus inconformidades”, afirmó.

Este material le tomó más de tres años hacerlo, contó con largas entrevistas con tres de los cuatro músicos, ya que aunque el vocalista de la banda había aceptado formar parte de este texto, cuando fue su turno de sentarse a dialogar con el autor, declinó la invitación. Sin embargo, a lo largo de las más de 500 páginas del libro, su ausencia no se nota, porque Cardiel retoma declaraciones que dio a los medios de comunicación.

A DETALLE

El libro llegó a las tiendas mexicanas este mes, se puede encontrar físico o virtual.

Al propio autor le tocó vivir la época dorada del grupo, así como la gira que dieron en 2007.

Entre las cosas que le sorprendieron fue conocer lo que la crítica alemana decía del grupo, ya que tradujo los diarios.

Los primeros en aceptar hablar con él para hacer el texto, fueron su hermano y Pedro.

512 páginas tiene el libro.

1500 hojas tenía el primer borrador.

59 canciones escribió el grupo.

MAAZ