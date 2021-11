"Ya no tendré regalo de XV años": El día que las "believers" rompieron en llanto por boletos para Justin Bieber

Justin Bieber regresa a tierras mexicanas y la locura se desató entre sus seguidores para poder conseguir un boleto para sus tres conciertos en 2022.

Y es que el cantante canadiense se estará presentando en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, todo esto en el marco de su gira Justice World Tour.

La primera presentación será el próximo 22 de mayo en el Estadio de Beisbol, ubicado en Nuevo León. El segundo concierto será el 23 de mayo en el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara, Jalisco. El último será el 25 de mayo en el Foro Sol de la capital mexicana.

Los boletos ya están a la venta y los miles de "believers" mexicanos se han volcado a comprarlos, por lo que existe la posibilidad de que se agoten rápidamente.

Los precios oscilan entre 400 a 27 mil pesos.

En 2011, la fama de Bieber subía como la espuma y sus conciertos se vendían como pan caliente. Un ejemplo de ello ocurrió en Monterrey, cuando miles de jóvenes habían acampado a las afueras de la Arena para conseguir boletos, pero la reventa hizo de las suyas y las dejo sin entradas.

El video que circula en redes es de 2011 y en el se aprecia como las fanáticas lloran desconsoladas por no poder estar en el concierto de su ídolo.

Me gustaría que subieran este video a Twitter para que él lo vea. Justin por favor más fechas, por favor ven, estamos desesperadas, me duele mucho el estómago he tomado pura agua, ya no aguanto, hago lo que sea por ti