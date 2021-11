Los Dos Carnales le cantan conmovedor corrido a sus padres durante concierto | VIDEO

A pesar de lo que se ha dicho sobre que han perdió la humildad, Los Dos Carnales han demostrado que su público, la gente que está a su alrededor y sus padres son las personas más importante para ellos y para los que siguen ofreciendo su música.

Tal y como lo hicieron hace unos días en uno de sus conciertos, mientras interpretaban el tema “Yo soy rico”, Imanol y Poncho dedicaron cada una de las estrofas a sus padres que se encontraban justo debajo del escenario.

El video que ya se ha vuelto viral delata la cara de felicidad de Alfonso Quezada y de Norma Mancha los orgullosos padres de los líderes de la agrupación, pues durante la interpretación se acercan a cantar para ellos.

“Yo soy rico porque tengo a los que me dieron la vida

A mi padre y mi viejita consentida

Con la mente convencida de que nada es para siempre

Por lo pronto no me rajo, voy de frente

Aquí todavía comemos tortillitas con frijoles

Y aquí seguimos, abajo, siendo pobres

Pero un beso de mi madre me convierte en millonario

Las palabras de mi viejo no están en el diccionario”, dice la canción.