Preciosa: Maribel Guardia conquistó a todos con su hermosura

Además de ser una exitosa actriz y presentadora de televisión, la coqueta Maribel Guardia tiende a lucir siempre si exquisitez usando prendas favorecedoras, aunque a decir verdad cualquier prenda que utilice le queda a la perfección.

Hace poco la Maribel deleitó a sus fanáticos con una fotografía en la que aparece usando un outfit café, gracias al diseño de sus prendas resalta cada parte de su cuerpo. Y para no dejar menos, volvió a explotar las redes sociales y puntualmente su cuenta personal de Instagram.

En reiteradas ocasiones, la ex esposa del difunto cantante Joan Sebastián, ha demostrado que a pesar de la edad se puede lucir prendas que se acomoden a todo tipo de cuerpos. En su caso luce más joven de lo que es y aunque cualquier prenda le quedaría bien tiene cierto gusto que la definen. Es una mujer coqueta y elegante por naturaleza, así que a pesar de utilizar ropa con la que resalta su figura también se ve de lo más elegante.

La imagen que compartió Maribel Guardia en Instagram, hace menos de una hora, es una combinación de elegancia, juventud y glamour que muchas personas quisieran tener y proyectar. “Da pero no permitas que te utilicen. Ama pero no permitas que abusen de tu corazón. Confía pero no seas ingenuo. Escucha pero no pierdas tu propia voz”, es el pie de foto que acompaña el posteo.

Maribel Guardia posando. Fuente: Instagram Maribel Guardia

Desde 1981, Guardia está activa y no deja de robarse los corazones del mundo y así lo dejo asentado con su vestido enterizo largo, que hace semejanza al pelaje de un leopardo en cuanto a los colores. Acompaña esa vestimenta con zapatos de taco y un enorme cinturón con Hebilla circular que destaca. El posteo la nacida en San José de Costa Rica, suma hasta el momento cerca de tres mil likes y un puñado grande de respuestas.