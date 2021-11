"No acabó ni la primaria": Gustavo Adolfo Infante reventó a Yuri por polémica con la comunidad LGBT | VIDEO

La polémica de Yuri con la comunidad LGBTTTI+ sigue dando de qué hablar, pues este martes Gustavo Adolfo Infante se lanzó contra la cantante asegurando que "no acabó ni la primaria".

Durante la emisión del programa De Primera Mano, el conductor dijo que Yuri realizó comentarios muy desafortunados, que solamente la hacen ver una mujer de "mentalidad antigua e inculta".

Yo creo que Yuri está muy mal asesorada, yo creo que tiene una mente muy antigua, no se ha modernizado. Ella desafortunadamente, porque de muy niña tuvo que cantar, no acabó ni la primaria

*(Declaración de Gustavo Adolfo Infante/ Minuto: 05:10)

Qué dijo Yuri

En los últimos días la intérprete de "La Maldita Primavera" ha sido calificada de homofóbica y transfóbica por comentarios lanzados durante el blog del Escorpión Dorado.

Y es que durante el video Alex Montiel le pregunta a la artista sí en alguna ocasión tuvo parejas homosexuales. "¿Alguno te salió gay?", pregunta.

A lo que Yuri afirmó con la cabeza y dijo: "No me ofendió, me preocupé, deja eso, me fui a hacer un análisis", declaró entre risas.

SEGUIR LEYENDO

Harry Potter CELEBRARÁ 20 años de su estreno con REENCUENTRO del elenco principal

Vicente Fernández ¡se recupera!, su nieta detalla los avances de su salud y dice qué partes del cuerpo ya puede mover

Luis Miguel: Exmánager de Luisito Rey rompe el silencio y revela estafa por parte del padre de "El Sol" | VIDEO