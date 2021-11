Heath Ledger: ¿cuáles fueron las últimas palabras conocidas del Joker que rivaliza con Joaquin Phoenix? | VIDEO

Tras la lamentable muerte del actor Heath Ledger en 2008, justo cuando su carrera brillaba por su excepcional actuación en la película ‘Batman: el caballero de la noche’, muchas especulaciones rondaron alrededor de su deceso.

Lo que en realidad pocos sabes fueron las últimas palabras que dijo el actor antes de morir y a quién se las dijo.

Según medio internacionales, previo a que Ledger perdiera la vida por una sobredosis accidental, las palabras del actor fueron muy reveladoras dejando al descubierto que no deseaba quitarse la vida.

Y es que la última noche del actor australiano, la hermana de este, Kate Ledger, le advirtió sobre el consumo excesivo de medicamentos y la mezcla de estas junto con el alcohol.

En la famosa llamada, Kate le dijo al némesis de Batman: 'No puedes mezclar sustancias de las que no sabes nada. No deberías mezclar lo que tomas para la neumonía con el ambien (pastillas para el insomnio)”.

Para sorpresa de la joven, Ledger tranquilizó a su hermana diciéndole: "Katie, Katie, estaré bien”, después de ello se despidieron y colgaron el teléfono.

Al día siguiente fue hallado muerto y según la autopsia, la mezcla de oxicodina, hydrocodina, diazepam, temazepam, alprazolam y doxilamina, fueron las causantes del desafortunado hecho.

