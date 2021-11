Eduin Caz revela que la cerveza es el secreto de su éxito con Grupo Firme

Seguramente has visto los videos en donde Eduin Caz y el Grupo Firme cantan sus éxitos y algunos covers desde la cochera de una casa, tomando cervezas y en compañía de varios amigos,

Y es que justamente ese ambiente de fiesta y de amigos es lo que llamó la atención de propios y extraños y lo que llevó a Grupo Firme a la cima del éxito, sin embargo, Eduin Caz y los demás integrantes de la agrupación tijuanense no se lo imaginaban.

En una reciente entrevista, Eduin confesó que antes no le gustaba mucho tomar cerveza mientras grababa o ensayaba los temas que cantaría junto con Grupo Firme pero fue Abraham, segunda voz de este grupo quien le aconsejó que se tomara un par de botes para relajarse, desde entonces ese ha sido su secreto.

Y es que, Eduin relató cómo fue una de las primeras veces que grabaron un cover a lado de la Banda Coloso en donde con 2 mil dólares lograron hacer un gran trabajo que más tarde los iba a llevar a pisar grandes escenarios y a ser de las agrupaciones más reconocidas en la música mexicana.

Eduin contó que con ese dinero mandó comprar varios kilos de carne, contrató equipo de sonido, mandó llamar a la banda Coloso y por supuesto compró cartones de cerveza “a morir”.

Al llegar la Banda Coloso a casa de Eduin, resulta que no se sabía la canción que iban a grabar, entonces los nervios se apoderaron de Eduin mientras los demás amigos estaban tomando y comiendo, el líder de Grupo Firme estaba muy preocupado por no obtener el resultado que él tenía en mente.

Fue entonces que, Abraham, segunda voz de Grupo Firme le recomendó se tomará una o dos cervezas, pero Eduin confesó que en ese entonces no le gustaba mucho, sin embargo, terminó aceptando.

Y aunque los entrevistadores no creyeron a Eduin que no le gustara tomar, el líder de Grupo Firme confesó que ahora ama y está agradecido con la cerveza pues es lo que le “está dando”.

“No me gustaba, ahorita, ¿cómo le voy a decir que no si esta hermosura es lo que me está dando”. Dijo Eduin Caz en la entrevista