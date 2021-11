Eduin Caz habla sobre el VETO a Christian Nodal, ¿quiere ayudarlo?

Luego que Christian Nodal se ha visto involucrado en las últimas semanas en pleitos legales con la que fuera su casa discográfica, Eduin Caz el líder de Grupo Firme fue cuestionado sobre el presunto veto está viviendo actualmente el prometido de Belinda.

Fue durante su paso por la alfombra roja de Los premios de la Radio que los medios de comunicación cuestionaron a Eduin Caz y a los demás integrantes de Grupo Firme, quienes hablaron de varios temas, entre ellos el dueto que grabaron con Maluma y su nula relación con Christian Nodal.

¿Ayudarán a Nodal con el veto?

Los medios de comunicación cuestionaron a Eduin sobre Christian Nodal a lo que el de Tijuana aseguró que no tiene ningún tipo de relación con el prometido de Belinda.

Para seguir con el tema de Nodal, el líder de Grupo Firme fue cuestionado sobre el veto que actualmente enfrenta el sonorense, ante esto Eduin deseó que el intérprete de temas como “Adiós amor”, solucione rápidamente sus problemas, sin embargo, el semblante de Caz cambio de inmediato pues fue visible su molestia, incluso pidió cambiar de tema.

“Ojalá, ojalá lo soluciones, ¿qué le puedo decir yo?, es algo que no me incumbe, cambiando de tema de nuevo…” dijo Eduin Caz

Sin embargo, los reporteros insistieron con el tema a lo que Eduin habló de las medidas que él toma para no tener los problemas que actualmente enfrenta Christian Nodal.

“Es algo que me mantengo al margen, por algo somos independientes y por algo manejamos nuestra carrera a nuestra manera, ojalá arregle su problema” habló Eduin Caz para los medios de comunicación.

¿Por qué no se lleva bien con Nodal?

Al cuestionar a Eduin Caz sobre Christian Nodal, el de Tijuana hizo una cara extraña y aseguró que no tienen ningún tipo de relación con el cantante que presuntamente está vetado tras un pleito legal con un sello discográfico.

Y es que cabe recordar que fue hace un par de años que seguidores de Nodal cuestionaron al sonorense sobre si sería posible que realizara un dueto con Eduin Caz, y el prometido de Belinda aseguró que existía un cero por ciento de posibilidad que eso ocurriera.

Luego, Nodal aclaró que aunque no conocía a Eduin Caz no tenía nada en contra de él pero que sencillamente no le gustaba la música que hacía el de Grupo Firme por lo que no grabaría nada con él.

Ante esto, Eduin Caz aseguró que el comentario de Nodal si le “caló” pues él era fanático del de Sonora y con el comentario que hizo en interprete de “Botella tras botella”, borró hasta la foto que tenía con él, desde entonces ninguno de los dos se han hablado.

