¿Belinda usa ropa barata? Vístete como ella a bajo costo con looks espectaculares

Sin lugar a dudas Belinda es una de las exponentes más importantes en la música pop de nuestro país, sin embargo también se ha convertido en un ícono de la moda en los últimos años, situación que la hace estar en boca de todos debido a que sus atuendo deslumbra a muchas personas, lo cual la hace toda una influencer.

Muestra de su gran amor por la moda es que Belinda es toda una amante de las marcas más exclusivas como lo es la firma Louis Vuitton, pues en varias ocasiones se le ve usando con prendas de esta marca.

Hace menos de un Belinda nos sorprendió a sus seguidores de Instagram pues posó en sus stories con una camisa larga de la firma, mientras promocionaba su marca de colágeno Wonu.

Belinda posa con una costosa camisa. Foto: Instagram

Esta es una camisa de seda holgada oversize con acabado en Blue Lagoon Monogram, donde destacan tonos azules difuminados, botones metálicos y una bolsa delantera. Esta prenda es parte de la colección by the pool de Louis Vouitton y tiene un costo de 45 mil 500 pesos.

Ahora se va por algo mucho más barato

Sin embargo ahora sabemos que a la famosa, talentosa y hermosa cantante, también le gusta la ropa de bajo costo, pues recientemente la Shein, la marca de ropa originaria de China acaba de lanzar una colección de prendas bajo el nombre Shein x Belinda.

Parte de la colección Shein x Belinda. Foto: Especial

La marca asiática se caracteriza por no tener tiendas físicas, pues está enfocada en la venta en línea, Dentro de su catálogo hay prendas para todos los gustos y bolsillos, donde las usuarias y usuarios, deben esperar cierto tiempo hasta que sus prendas lleguen a su casa u oficina.

La marca china dividió la colección inspirada en la cantante nacida en Madrid y de raíces mexicanas en cinco grandes looks: Fabulosos 90´s, Urbano Majestuoso, Destellos de celebridad, Dulce invierno y Glam rock.

Parte de la colección Shein x Belinda. Foto: Especial

Por otro lado, lo que se destaca de esta colección es que las prendas van desde los 149 y hasta los mil 100 pesos, lo que le hace que haya una buena variedad de precios y modelos de prendas.

SIGUE LEYENDO

mavr