Taylor Swift relanza 'Red' y las redes explotan con los mejores MEMES

Taylor Swift relanzó su disco 'Red' este jueves por la noche y los usuarios hicieron explotar las redes sociales como Twitter con sus diferentes reacciones y memes. La cantante no sólo hizo que colapsar las diferentes plataformas, sino también Spotify, que reportó fallas el 11 de noviembre durante el estreno de su nuevo disco.

La intérprete lanzó ‘Red (Taylor’s Version)’, álbum que volvió a crear debido a los problemas legales con su ex manager Scooter Braun, quien compró los derechos de su catálogo musical por 300 millones de dólares, y por ello la también compositora perdió los derechos de sus seis primeros discos, uno de ellos 'Red' de 2012.

La cantante de 31 años es propietaria de la letra de sus temas, sin embargo, el audio de las grabaciones originales ya no le pertenecen. Debido a esta situación, Taylor decidió regrabar sus sencillos por lo que ahora el nuevo álbum tiene 30 canciones, siendo algunas descartadas en un principio.

‘Red (Taylor’s Version)’ se lanzó este jueves Foto: Especial

Colapsa Spotify tras el estreno de ‘Red (Taylor’s Version)’,

Los “Swifties” esperaban con mucha emoción el relanzamiento de 'Red', uno de los álbums más importantes de Taylor Swift; por lo que durante el estreno, colapsaron la plataforma de Spotify que reportó fallas la noche del jueves. No obstante los fans siguieron la transmisión del disco en plataformas alternas como YouTube y iTunes.

Tras el lanzamiento de ‘Red (Taylor’s Version)’ los seguidores de la estadounidense han comenzado a eliminar de sus listas musicales el antiguo material discográfico, pues insisten que al reproducir el álbum del 2012 las ganancias se van para Scooter Braun y no para la intérprete de 'I Knew You Were Trouble'.

Los mejores memes del relanzamiento de Red y de Jake Gyllenhaal

Como ya es costumbre los usuarios de redes sociales han comenzado a compartir los mejores memes en plataformas como Twitter. Algunas de las imágenes hacen referencia al actor Jake Gyllenhaal, pues de acuerdo a los fans, el romance que tuvo con el intérprete de Mysterio en la película Spider-Man: Far From Home inspiró a la cantante, sobre todo, para crear el tema ‘All Too Well’.

Todos los sencillos incluidos en la nueva versión han encantado a los seguidores de la artista, sin embargo, uno de los temas más mencionados en la red social es precisamente ‘All Too Well’, canción que tiene una duración de 10 minutos, el cual estrenará un corto este 12 de noviembre en el cual participarán los actores Sadie Sink y Dylan O’Brien.

