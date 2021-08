Taylor Swift deja nuevas pistas sobre la regrabación de Red en Twitter

La cantante estadounidense, Taylor Swift, constantemente en sus redes sociales le gusta dejar pistas y acertijos para sus seguidores. Esta vez gracias a una sopa de letras, sus fans están especulando sobre quiénes podrían acompañarla en su nuevo lanzamiento

El pasado mes de junio, Taylor anunció que se encontraba lista para regrabar “Red", sin embargo este 5 de agosto publicó un tuit que dice “Presiona publicar. Se ríe maniaticamente. Nivel: ‘casually cruel in the name of being honest”, en referencia a las letras más famosas de la canción.

Esta publicación está acompañada de un video con una bóveda roja, de la cual salen muchas frases que parecen no tener sentido, sin embargo son parte de sus canciones.

Fans encuentran el posible tracklist de "Red (Taylor’s Version)"

Una cuenta con el nombre de usuario @newromantics, al parecer logró descifrar el nombre de la cantante Phoebe Bridgers, quien en los últimos meses realizó colaboraciones con Lorde y The Killers.

Sin embargo la investigación de sus fans no se quedó hasta ahí, pues encontraron otras palabras cómo: Message, winter, note, nothing, nights, first, entre otras.

Hay recordar que en un comunicado, Taylor reveló que serán nueve las canciones, en su nuevo disco , el cual ya se puede preordenar en distintas plataformas.

Algunos otros fans están publicando en su perfiles la canciones que aparecerán en "Red (Taylor’s Version)", la cuales son podrían ser:

“Ronan”

“Better Man”

“Babe”

“All Too Well” (versión de 10 minutos)

“Nothin’ New”

“First Nights”

“Winter Stones” (Ft. Ed Sheeran)

“Bottle Message” (Ft. Phoebe Bridgers)

“Think Forever” (Fr. Chris Stapleton)