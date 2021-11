Carmen Salinas: Aseguran que Televisa ya busca su reemplazo en la telenovela “Mi fortuna es amarte”

Carmen Salinas, una de las actrices más queridas del mundo del espectáculo nacional, sufrió un derrame cerebral en la madrugada de este jueves y ahora se encuentra hospitalizada en estado crítico, su más reciente valoración médica informó que se encuentra en coma y está internada en un hospital de la colonia Roma, en la Ciudad de México.

Hasta ese día la también empresaria se encontraba trabajando en la exitosa telenovela “Mi fortuna es amarte”, producida por Nicandro Díaz, sin embargo, este viernes corrió el rumor acerca de que el equipo de producción ya estaría buscando su reemplazo. Esta información fue difundida por una revista de espectáculos, la cual indicaba además que ya habrían contactado a dos actrices para buscar el reemplazo de Carmen Salinas.

Aunque el rumor no ha sido desmentido hasta ahora, Nicandro Díaz había informado previamente que no planeaba realizar cambios en el melodrama luego que ayer se diera a conocer la hospitalización de "Carmelita". Fue este mismo jueves cuando el famoso productor televisivo confirmó en el programa “Javier Poza en Fórmula” que por respeto a la actriz, aún no tenía considerado modificar la historia, además señaló que espera que Carmen Salinas evolucione favorablemente y se recupere pronto.

"Si se prolonga esta situación, habrá que pensar en otras cosas": Nicandro Díaz

Nicandro Díaz indicó que solo si la situación en torno a la salud de Carmen Salinas se prolonga pensaría en otras opciones: “Por respeto a ella no voy a mover nada, hasta que se recupere. Si se prolonga esta situación, habrá que pensar en otras cosas (...) Por ahora nada, por ahora la historia se queda igual”, declaró el productor de “Mi fortuna es amarte”.

Carmen Salinas se encuentra internada desde la madrugada de este jueves 11 de noviembre en un hospital de la colonia Roma, en la Ciudad de México, tras haber sufrido un derrame cerebral. El día de ayer familiares de la actriz informaron que la actriz se encuentra en coma natural y su estado de salud es reportado como grave.

Entre tanto, la revista "TV Notas" reveló en una nota periodística haber entrevistó a una persona de la producción de la telenovela "Mi fortuna es amarte”, en donde Carmen Salinas interpreta el papel de Doña Magos, esto con el objetivo de buscar un eventual reemplazo para la actriz de 82 años. De acuerdo con la publicación, habría sido el propio Nicandro Díaz quien habría pedido al personal responsable de buscar talento para el melodrama, que consiguiera a una artista para que interprete el papel de "Carmelita".

De acuerdo con esta publicación, dos actrices ya habrían sido contactadas para ocupar el lugar de la productora de la obra de teatro “Aventurera”. Silvia Pinal y Ana Martin habrían sido ya contactadas por parte de la producción de “Mi fortuna es amarte”, con el objetivo de incorporarse al melodrama para reemplazar a Carmen Salinas.

