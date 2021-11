Octavio Ocaña: Chelito Delgado comparte carta de "Benito"; el jugador era su máximo ídolo

La muerte de Octavio Ocaña continúa conmocionando a los seguidores del actor que día con día comparten nuevos detalles de la vida del protagonista de la serie "Vecinos" con su personaje de "Benito Rivers".

En esta ocasión, se difundieron las respuestas que dio Octavio en un chismógrafo cuando participaba, de niño, en la telenovela "Lola, érase una vez".

Entre sus respuestas, el carismático niño, en ese entonces, señaló que uno de sus deseos era conocer al exjugador del Cruz Azul, Chelito Delgado, quien fue una de las máximas estrellas de "La Máquina".

El chismógrafo fue contestado en 2007 cuando el actor tenía nueve años, donde también señaló que su máxima pasión era jugar futbol pues coleccionaba balones y cada vez que tenía tiempo libre se dedicaba a jugar. Además, también destacó que el niño se sentía una persona fea.

Este jueves, el exjugador del Cruz Azul, Chelito Delgado, compartió en su cuenta de Instagram una historia con la imagen de las respuestas de Ocaña en el chismógrafo, junto con un emoji de tristeza.

"Benito" dejó la actuación para dedicarse al futbol

En 2007, Octavio señaló en una entrevista para Notimex que su pasión era jugar futbol y que lo haría aun sin tener que cobrar por ello. Además, dijo que sería profesional con el Cruz Azul, el equipo de sus amores, y le anotaría 10 goles al América.

"Me gusta hacer bien mi trabajo como actor, pongo todo mi esmero, pero lo que en realidad me fascina es el futbol. No sé, es algo que no puedo evitar, es una afición tan intensa que aceptaría continuar por el resto de mi vida aún sin dinero de por medio. Interpretar es un hobbie, pero el futbol es mi pasión, lo que me hace feliz y sentirme satisfecho", señaló en su momento.

El actor demostraba su amor por el Cruz Azul en cada oportunidad que tenía

"Voy a ser futbolista profesional con el Cruz Azul. Soy delantero y le voy a anotar unos 10 goles al América en la final porque yo soy delantero. Para poder actuar, les pediré permiso en la producción de los programas", agregó.

El joven actor incluso dejó la actuación y la serie "Vecinos" por algunos años para buscar un lugar en el futbol mexicano, en las fuerzas básicas del Pachuca le tocó convivir con Diego Lainez y la Liga MX tiene su registro.

Murió a los 22 años de un balazo en la cabeza

Octavio Ocaña murió en la tarde del 29 de octubre a causa de un balazo en la cabeza durante una persecución por la Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli, en la autopista Chamapa-Lechería, Estado de México. El joven tenía 22 años y de acuerdo con la versión oficial de las autoridades, el actor se disparó por error en la cabeza tras chocar contra una barda.

