Pepe Aguilar es homenajeado en los Premios de la Radio, pero no recibe su premio y Ángela salva el bochornoso momento

Este miércoles 10 de noviembre, se ha dado lugar al evento de la música regional mexicana, de banda y grupera de nuestro país, para darle lugar y reconocimiento a este género musical representativo de nuestro país, en donde participarán diversas figuras del mundo del espectáculo dentro y fuera de este gremio artístico para disfrutar de este evento.

Se trata de los Premios de la Radio 2021, el cual busca reconocer y premiar a la música mexicana dentro del género grupero y de banda, pues cada vez más se suman bandas, agrupaciones , familias y dúos musicales, quienes conforman esta industria de la música en nuestro país.

Cabe señalar que por primera vez los Premios de la Radio 2021 se llevarán a cabo en la Ciudad de México, en donde Capi Pérez, Paty Navidad, Don Cheto, Ana Bárbara, Chiquis y Pepe Garza llevarán la conducción de este evento hecho para los realizadores de este género musical pero también para los seguidores de este tipo de música.

Ángela Aguilar improvisa al lado de su padre

En suma a este evento de la música regional mexicana, se encontrarán participando dando un show y deleitando al público con su voz y música, artistas como Ángela Aguilar, la Dinastía Aguilar, Chiquis Rivera, Grupo Firme, Los Dos Carnales, "El Fantasma", La Chicuela, Gerardo Ortiz e incluso un homenaje a la música y carrera artística de Vicente Fernández "El Charro de Huentitán", quien lleva tres meses internado en el nosocomio luego de haber sufrido una caída.

Una de las participaciones que ha generado más comentarios al respecto, fue la que tuvo Pepe Aguilar, en donde interpretó éxitos como “por mujeres como tú”, y “me vas a extrañar”, esto luego de que su hija Ángela Aguilar lo presentara para que diera inicio a su participación dentro del evento.

Sin embargo, los espectadores no esperaron que mientras pasaba al escenario al lado de su hija Ángela y ella lo felicitara por su aportación a la música mexicana, así como el reconocimiento por su trayectoria musical, el premio no estuviera listo para ser entregado al famoso cantante, por lo que inmediatamente la pequeña Aguilar decidiera improvisar de manera divertida y elocuente diciendo que aunque no se tuviera el premio físicamente, su padre ya se había ganado el premio “de los aplausos del público”.

