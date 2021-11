Luis Miguel, la serie: ¿Marcela Basteri murió? Así lo confirmó "El sol"

Una de las incógnitas que han marcado la vida de Luis Miguel, sin duda alguna es el paradero de su madre Marcela Basteri, y es que jamás ha hablado abiertamente sobre lo que sucedió con ella, hasta ahora en su bioserie en donde reveló algunos detalles que podrían confirmar la muerte de su hermosa mamá.

Y aunque fue desde la primera temporada de “Luis Miguel, la serie” que se habla de la turbulenta vida de Marcela Basteri a lado de Luis Rey, no fue hasta el último capítulo de la tercera parte de esta historia que el propio Luis Miguel pudo haber confirmado el deceso de su mamá.

Y es que cabe mencionar que tal y como se ha venido aclarando en las últimas horas desde las cuentas oficiales de las redes sociales de Luis Miguel, aunque la bioserie está basada en hechos reales,algunas situaciones fueron cambiadas para crear más interés en el televidente.

Una vez aclarado lo anterior, ahora sí vamos con la supuesta confirmación de la muerte de la mamá de “El Sol”, pues tal y como lo mencionamos anteriormente, fue durante el último capítulo de la tercera temporada de “Luis Miguel, la serie”, en donde el propio cantante de temas como “Por debajo de la mesa” pudo haber confirmado el deceso de su madre.

Y es que en una de las escenas aparece Diego Boneta, actor que interpreta a Luis Miguel, en el departamento de Michelle Salas (Macarena Achaga) y ahí le confesó que no quería ver su bioserie pues al verla se acordaba de la gente que ya no está.

“Últimamente he estado pensando mucho Micha no quiero ver mi serie, no puedo ver mi serie, la veo y me acuerdo de mi madre, de Hugo, de todos los que estaban y ya no están y cuando uno ha perdido tanto…” dijo Boneta en su papel de Luis Miguel