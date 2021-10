FOTOS INÉDITAS: Luis Miguel vigiló con lupa el rodaje de su serie en Netflix

Este viernes en la madrugada Netflix estrenó de la tercera y última temporada de 'Luis Miguel, la serie'. Las opiniones de los fanáticos se encuentran divididas, pues mientras algunos se encuentran satisfechos con el final, otros consideran que faltaron más capítulos de la vida de 'El Sol de México'.

Durante estos nuevos episodios, los espectadores pudieron conocer qué llevó al intérprete de 'La bikina' a realizar una bioserie, pues hay que recordar que él fue parte del equipo creativo y de la producción. Ahora el director reveló unas fotos inéditas en donde se puede ver a Luismi muy involucrado en su proyecto.

Luis Miguel asistió a la filmación de su serie

A pocas horas de lanzar los últimos capítulos de 'Luis Miguel, la serie', el director Humberto Hinojosa publicó en su cuenta de Instagram unas fotografías en las que dejó ver cómo fue la grabación de los episodios finales de la serie. En las imágenes aparecen varios miembros de la producción, sin embargo, resaltó la presencia del intérprete de 'Suave' en el set.

En una de las fotos, Luis Miguel aparece sujetando el hombro de Hinojosa y observando atentamente la pantalla de la cámara para no perderse ningún detalle de la escena.

En el otro retrato a blanco y negro, el cantante aparece satisfecho junto a los demás miembros del equipo mientras el director conversa con él. “Increíble poder compartir con ustedes esta aventura", escribió Beto Hinojosa en su publicación de Instagram.

Humberto Hinojosa no sólo fue el director de la bioserie de Luis Miguel, también estuvo detrás de los videos musicales de Qué Nivel de Mujer, No Me Puedes Dejar Así, No Me Platiques Más, Marcela y Decídete, temas que fueron interpretados por Diego Boneta.

¿De qué trata Luis Miguel, la serie 3 temporada?

En la última temporada de la serie de Luis Miguel los fans conocieron los problemas económicos que tuvo hace algunos años. En tanto, sobre su vida privada, el intérprete de 'La Incondicional' reveló detalles de su relación con a Mariah Carey, con quien salió de 1998 a 2001, y volvió a tratar sus conflicto con su hija Michelle Salas, que tuvo un romance con con su manager, Mauricio Ambrosi.

