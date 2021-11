Luis Miguel: Ella es la ÚNICA MUJER que lo hizo llorar y lo llevó a la gloria

Fue el jueves 28 de octubre cuando se estrenó la tercera temporada de “Luis Miguel, la serie”, la tan ansiosa parte final por fin está disponible en el catálogo de Netflix, en esta ocasión en tan solo 6 capítulos se desarrollaron los últimos años de vida del cantante.

Y aunque la segunda temporada de esta bioserie fue duramente criticado, luego que “El Sol” mostró una imagen de Michelle Salas muy sexualizada en esta última parte, el cantante mostró que su hija es una de las mujeres más importantes en su vida.

Si bien, para nadie es un secreto que Luis Miguel no ha sido un buen padre pues así lo retrató en las tres temporadas de su bioserie en los últimos capítulos de la tercera parte dejó claro que el tener un acercamiento con su hija Michelle fue de lo mejor que le pudo haber pasado.

Y es que de acuerdo con lo que se retrató en estos últimos seis capítulos, la relación que Michelle Salas sostuvo con el mejor amigo de su padre le afectó mucho a Luis Miguel, motivo por el que los alejó de su vida.

Y es que durante una de las escenas en la tercera temporada de “Luis Miguel, la serie”, el famoso cantante acude al departamento de su hija para visitarla y ahí le confiesa que si no estuvo cerca de ella fue para protegerse así mismo pues tenía miedo de quererla.

“T?engo miedo, siempre he tenido miedo (¿Miedo de qué?) Miedo de quererte, me acuerdo cuando eras una niña, se murió Hugo ye estábamos en su velorio, me acerqué a él y le prometí que siempre te iba a cuidar, que iba a ser el padre que nunca pude ser, y yo sé que no le he cumplido” dice Diego Boneta en su papel de Luis Miguel