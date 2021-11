El origen de Natanael Cano: ¿quién descubrió al máximo exponente del Corrido Tumbado?

La persona que está detrás del éxito de Natanael Cano es Jimmy Humilde, socio de la disquera Rancho Humilde, y se ha colocado como una de las personas más influyentes en la industria y que ha impulsado el movimiento regional-urbano.

Jimmy nació en Venice, California, tiene ocho hermanos y describió en un video que compartió en YouTube que desde su adolescencia escucha corrido, en particular los de Chalino Sánchez. El ahora productor musical se dedicaba en un inicio a organizar eventos en territorio estadounidense, donde realizaba la promoción de la misma repartiendo volantes o en internet.

Se empezó a posicionar con un gira denominada “Smoke Me Out”, show que se convirtió en uno de los más importantes entre los jóvenes en Estados Unidos, se describe en el portal Soy Grupero.

Fue en 2008, que se unió como socio del sello discográfico Rancho Humilde y con el que ha logrado posicionar a Cano y sus canciones han llegado a ocupar un lugar entre las listas de Hot Latin Songs de Billboard, como fue el caso de los sencillos: “Pacas Verdes” y “Amor Tumbao”.

Pero el camino no fue sencillo. Relató en entrevista para La Vibra que aprendió a la mala "porque nos quitaban artistas, cuando iba pegando uno nos lo quitaban. Pero nosotros fuimos aprendiendo y conforme fuimos agarrando la onda nos empezó a ir mejor y ya no era eso, ya creían más en nosotros".

El productor musical, de 41 años, contó que "a Justin Morales y a Natanael los descubrí en mis en vivos, gente con mucho talento que estoy firmando por ahí, ¡que se metan a mis en vivos! Pero también que no dejen de creer en ellos mismos y que no se den por vencidos nada más porque no se les da la oportunidad ahorita".

Además de Cano, forman parte de la empresa artistas como Legado 7, Fuerza Regida, El De La Guitarra, Grupo Codiciado, Los Hijos De García, Herencia De Patrones, Junior H, y Arsenal Efectivo.

¿Cómo inició Natanael Cano en la música?

El intérprete de música regional mexicana es originario de Hermosillo, Sonora y fue a los 13 años que comenzó a involucrarse en la música y aprendió a tocar dicho instrumento con las canciones del también cantante Ariel Camacho.

Fue en redes sociales que comenzó a compartir los covers que interpretó, por lo que se fue ganando un espacio poco a poco, aunque no imaginó el impacto que tendría después.

