Charly López rompe con la cordial relación que tenía con Ingrid Coronado y explota contra la conductora

Tal parece que hay problemas en el paraíso, y es que luego de consolidarse como unos buenos amigos tras su separación ahora resulta que las fricciones han comenzado a resonar y es Charly López quien explota contra Ingrid Coronado asegurado que ha llegado a un punto que ya no la quiere ni ver.

El ex "Garibaldi" arremetió contra la conductora, con quien tiene un hijo, aseverando que no quiere ni verla.

"Respeto a la señora, pero hay cosas en la vida que no se pueden ni se deben hacer. No puedes pasar por encima de las personas, ¿sabes?, no importándote como yo me pueda sentir, o que un par de cosas que no, ¿sabes?...y no me gusta hablar mal de nadie, pero no quiero que me la mencionen, no quiero tener algún trato, antes decía que si, la señora, ahora no la quiero ni ver, no me gusta quien no es un buen ser humano, no me gusta".

Los problemas han llegado a tal punto que el hijo que procrearon dentro de su relación tuvo que tomar un bando y aunque Emiliano vivió varios años con el empresario, debido a la situación que Charly enfrenta con la conductora, ahora tampoco existe una buena relación entre padre e hijo.

"No lo he podido ver por la misma situación, pero en algún momento cuando pase todo esto, lo voy a ver, el tema no es con él, es mi hijo y es el amor de mi vida...yo muero por él, pero en este caso tomó partido...él tiene el poder de decisión de sentarnos a hablar, la cosa está así, pero no hemos tenido la oportunidad".

Asimismo, Charly dejó claro que no tiene ninguna intención de arreglar las cosas con Ingrid de quien incluso sospecha que influyó para alejarlo de su único hijo con quien sí espera poder hablar en un futuro de lo sucedido.

"Nunca le diría 'toma partido por mí', yo no lo haría, yo no sé si pasó del otro lado, pero yo sería incapaz de echarle a andar en mala onda a su mamá, nunca lo haría, jamás, yo no sé, por lo que entiendo si fue así, entonces me duele. Lo único que tenemos seguro es que nos vamos a ir, espero que pasen muchos años y espero que en este tiempo puedo arreglar la situación con Emiliano, que así va a ser", concluyó.

