Netflix: 3 dramas coreanos que saldrán del catálogo en octubre ¡Corre a verlos!

Como cada mes Netflix renueva su catálogo y lanza nuevas series y películas para complacer a sus suscriptores. Lamentablemente, con la llegada de nuevo contenido, el servicio de streaming eliminará algunas producciones y los dramas coreanos también serán víctimas de esta limpieza.

Al principio de mes, la plataforma anunció el estreno de varios k-dramas entre ellos Nevertheless, Hometown Cha Cha Cha y My Name. Sin embargo, otros programas tendrán que dejar el catálogo, así que si estás interesado en alguno de los siguientes títulos es momento de que aproveches tu tiempo libre y los veas lo más pronto posible.

1. Mañana contigo (2017)

Tomorrow With You -nombre en inglés del drama- desaparecerá de Netflix el próximo 29 de octubre. La historia está protagonizada por Lee Je Hoon y Shin Min Ah y cuenta la historia de Yoo So Joon, un joven que es presidente de una gran compañía de inversiones en bienes raíces que tiene habilidades para viajar en el tiempo usando el subterráneo.

El CEO conoce a Song Ma Rin, una fotógrafa que sueña ser reconocida por su trabajo, pero que cuando era niña fue una actriz infantil explotada por su madre, quien siempre la usa para su beneficio.

Título original: Naeil geudaewa

Género:Drama, Romance, Fantasía.

Cadena: tvN

Episodios: 16

2. Vamos, fantasma (2016)

La trama se centra en la estudiante Kim Hyun Ji, quien muere en un accidente a los 19 años. Su alma en pena camina por las calles de la Universidad, hasta que encuentra a Park Bong Pal, un joven que tiene habilidades de exorcismo y promete ayudarla a cruzar al otro mundo.

El romance de Bring It On, Ghost protagonizado por Kim So Hyun y Taecyeon, integrante de 2PM, estará disponible hasta el 29 de octubre.

Título original: Ssauja Gwisina

Género: Drama, Comedia, Romance, Fantasía

Cadena: tvN

Episodios: 16

3. Capricho del destino (2015)

El dorama Second 20s es protagonizado por Choi Ji Woo, Lee Sang Yoon, Choi Won Young, Kim Min Jae, y Naeun estará en la plataforma hasta el 15 de octubre. Esta historia se centra en Ha No Ra, una mujer que soñaba con ser bailarina, pero tuvo que abandonar sus objetivos debido a que quedó embarazada a los 19 años.

20 años después decide volver ala universidad y se inscribe en el colegio donde estudia su hijo y trabaja su esposo. Además, su mejor amigo de la adolescencia, Cha Hyun Seok, también trabaja ahí, pero constantemente la evita.