¿FAISY deja la conducción de TV? ACTUARÁ en este proyecto y no es ¿Quién es la Máscara?

El éxito que ha alcanzado Faisy en su faceta de conductor de 'Me Caigo de Risa', no muestra del todo la trayectoria que ha creado durante varios años. Conocido hace dos décadas en su faceta como cantante del grupo Perfiles, ha hecho conducción de TV, radio e incluso ha dado pasos en el mundo de la actuación. Polifacético, meticuloso, trabajador y creativo, Faisy no para de buscar opciones nuevas en proyectos que colmen su talento.

Pero ¿Dejará Faisy la conducción de TV? Esa respuesta sólo la tiene él, lo que sí es un hecho es que este viernes 8 de octubre debutará en la puesta en escena 'Agotados', un dinámico, hilarante y reflexivo monólogo donde Faisy mostrará todas las cualidades que ya le conocemos en escena, además de otras tantas que su público no conoce de él.

¿De qué trata la obra de teatro 'Agotados'?

En la obra de teatro 'Agotados', Faisy dará vida a Sam, quien es un actor en ascenso que tiene grandes sueños para su carrera artística. Empeñoso, trabajador y siempre listo para buscar nuevas oportunidades del casting que lo lleve al estrellato, Sam se prepara como actor. Mientras esto sucede, él trabaja atendiendo el teléfono del restaurante más exclusivo y hot de CDMX.

Lo que podría parecer un trabajo muy entretenido y excelente escaparate para conocer personas importantes, se vuelve en todo un caos para Sam, quien debe atender a más de 40 comensales a la vez, mismos que querrán obtener la reservación de una mesa, todo mientras tratan de convencer, mover sus influencias o impresionar a Sam.

Si es necesario, lo torturarán con tal de conseguir esa mesa y él, de mantener su empleo.

Más de 35 personajes en escena

Para Faisy este será un reto actoral muy particular, puesto que la obra le presentará a más de 35 personajes que él deberá dar vida en escena, algo nada sencillo y que pondrá a prueba su capacidad histriónica. Desde la persona que atiende el teléfono, un actor, un comensal y hasta un gato, Faisy pasará por tantas facetas como pueda para mostrar qué se vive en esta caótica historia donde buscará hacer reír y, sobre todo, que todos se identifiquen con Sam.

Como un actor en la quiebra, con el corazón roto y a la espera de su gran oportunidad para trascender, Sam hará que te reflejes con alguna de sus múltiples historias.

Dirigida por Joserra Zúñiga, el montaje 'Agotados' ya contó anteriormente con otros famosos actores o influencers que personificaron a Sam. Entre estos, se destacó la presencia de Alan Estrada, Chumel Torres y el "standupero" Alex Fernández.

Funciones hasta el 31 de octubre y tendrá invitados especiales

La presentación de este viernes 8 de octubre será especial, puesto que se mostrará por vez primera a los medios de comunicación. Aunado a esto, se contará con la presencia de dos invitados especiales, amigos muy queridos de Faisy. Una será la cantante de OV7 Erika Saba y el otro será el actor Jesús Zavala.

'Agotados' está prevista a tener funciones los viernes, sábados y domingos de todo el mes de octubre. Los horarios serán: Viernes a las 20:00 horas, Sábados a las 17:30 y 20:00 horas y Domingo a las 18:00 horas, todas las funciones en el Teatro Aldama. Los boletos se pueden adquirir en Ticketmaster o la taquilla del teatro.