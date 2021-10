Mario Bautista cuenta la experiencia sobrenatural que tuvo en un panteón

Mario Bautista está conquistando a sus seguidores con su nuevo sencillo, “Brindo”, el cual cuenta con un video en el que resalta la tradición mexicana de Día de Muertos, por eso el material se grabó en el Panteón Británico, de Legaria, y aunque dice que no sintió nada extraño, si hubo una situación sobrenatural.

“Íbamos a grabar con un caballo y después de montarlo media hora, se volvió loco y empezó a relinchar. Yo estaba arriba y se puso muy loca la situación”, contó el intérprete en una charla con los medios de comunicación.

Dos semanas después, el director del video, Antonio Roma, le llamó para decirle que el audio de las tomas que hicieron con el caballo no se escuchaban, por lo que tuvieron que sacarlas: “Era ruido blanco, es el único momento en el que perdimos el sonido y no sabemos por qué, tal vez el caballo estaba viendo algo que nosotros no. Creo que sí se sentía así, porque el caballo estaba tranquilo y de repente ya no quiso caminar”, agregó.

“Brindo” es un tema que escribió hace cuatro meses en una cena en su casa con otros dos compositores y como resultado de meses de autoconocimiento y reflexión sobre las cosas que realmente valen en la vida, como la salud y la familia, por eso es que en el video también aparecen sus seres queridos, en forma de agradecimiento por todo el apoyo que le han dado, sobre todo en esta época de crisis.

“Durante esta pandemia me di tiempo para hablar conmigo mismo, creo que esto no se debería considerar como una locura, porque creo que es lo más sano. Tomé el celular y grabé varias notas de voz cuestionándome si me sentía bien conmigo mismo, mi familia y la carrera, me ayudó mucho. ‘Brindo’ es el reflejo de estos 20 que me cayeron”, explicó.

Cambia de Look

Después de dos años con el cabello en tono bicolor, retomó su color oscuro porque la decoloración le maltrató mucho el cabello, pero siendo de los artistas que más se preocupa por su imagen, sabe que pronto sorprenderá a los fans con un nuevo tono, por ahora dejará descansar su cabellera.

dhfm