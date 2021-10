José María Napoleón es hospitalizado tras accidente y entra a cirugía | VIDEO

José María Napoleón es uno de los cantantes y compositores más queridos de la farándula y este jueves preocupó a sus fans tras compartir un video en el que se le puede ver en un cuarto de hospital, sin embargo, fue él quien decidió no desatar rumores y hablar sobre el accidente que tuvo.

El cantante de 73 años compartió un clip en su cuenta de Instagram en el que señala haber sufrido un accidente mientras se ejercitaba, que es otra de sus actividades favoritas además de la música. Fue por ello que el compositor sería sometido a una intervención quirúrgica.

El llamado "Poeta de la canción" detalló que el anuncio tiene el propósito de evitar una controversia mayor sobre su estado de salud, por lo que dijo que será operado debido a que rotura en su hombro sin dar más información al respecto o sobre la cirugía.

"Estaré entrando a la sala de cirugía, sufrí un pequeño accidente, cómo saben siempre he sido una persona que hace mucho deporte y sufrí una rotura en mi hombro. Se los digo yo porque a veces se distorsionan las cosas y eso no me gusta y quiero ser yo, amigo de todos ustedes y compartirlo con todos ustedes. Hasta luego", dijo el cantante.

Los comentarios no se hicieron esperar y algunas celebridades escribieron mensajes de apoyo para José María Napoleón deseándole una pronta recuperación y que todo salga bien de su cirugía, entre ellos destaca la conductora de "Hoy" Andrea Legarreta, la cantante Edith Marquez y el actor Omar Chaparro.

Retiro de José María Napoleón

Antes de la pandemia de Covid-19, José María Napoleón anunció su retiro de los escenarios luego de 50 años en los que forjó una carrera como uno de los mejores compositores de México y cuyas letras estuvieron en voz de grandes cantantes como José José y Juan Gabriel.

José María Napoleón recordó en el momento en que se retiró los mejores momentos de su carrera, como aquellos que compartió con otras celebridades y en los que compuso canciones como “Tu primera vez” y “Mientras llueve”.

También ha recordado su amistad con “El Divo de Juárez”, quien en algún momento se habría ofrecido a pagar la deuda de la casa que José María Napoleón había comprado para sus padres, así lo reveló durante el programa “Sale el Sol”.