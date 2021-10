Erik Rubín puso en riesgo su salud por asolearse; no sólo quedó más bronceado

Erik Rubín confesó que le gusta tomar el sol, incluso en exceso, práctica que le ha causado algunas secuelas, pero que, aseguró, no puede dejar de hacer, porque "es la mejor vitamina".

En entrevista con Adela Micha para el programa Me lo dijo Adela del Heraldo Media Group, el cantante relató que le salió una herida en el rostro por asolearse mucho, aunque ya se está tratando las quemaduras, pero, dijo, "llevó unos meses así y al principio sí me dolió, pero ya fue con dermatólogo y me quitaron la herida con hidrógeno".

Por otro lado, detalló que a su esposa, Andrea Legarreta, también disfruta del sol, pero de una forma más moderada, porque no le gusta que le dé el sol en el rostro y generalmente se cuida.

Rubín dijo que también esta es una actividad que disfruta en familia, porque cada vez que pueden aprovechan para escaparse, a pesar de que siempre tienen mucho trabajo por hacer.

El cantante, quien está presentando el musical "Jesucristo súper estrella" —obra que se detuvo a consecuencia de la pandemia por el Covid-19—, que ya empezará a retomar las presentaciones.