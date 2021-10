Efeméride 7 de octubre: Sergio Corona cumple 93 años; aquí sus mejores apuestas con el Loco Valdés

Este jueves 7 de octubre Sergio Corona cumple 93 años. El actor que debutó en la época de oro del cine mexicano, se ha convertido en una de las estrellas favoritas del público, esto gracias a su carisma y su gran sentido del humor, características que ha impregnado en cada uno de sus personajes de la pantalla grande y en la televisión.

Actualmente, el actor se encuentra trabajando en la serie 'Como dice el Dicho', en la cual interpreta a Don Tomas, el dueño del café 'El Dicho', lugar donde se desatan todas las historias de los comensales. Esta producción de Televisa ha sido un éxito y ha hecho que Sergio Corona sea conocido por las nuevas generaciones.

Sin embargo, el también cómico tiene una larga trayectoria en el cine, el teatro y en la televisión. Ha compartido créditos con destacadas figuras, pero con quien logró hacer la dupla perfecta fue con Manuel 'El Loco' Valdés, actor que además de ser su compañero de escena en varias producciones, también se convirtió en su amigo y rival de apuestas.

Sergio Corona apostaba con Eol Loco Valdés durante el Clásico Nacional Foto: Cuartoscuro

Durante el Clásico Nacional los actores solían apostar. Valdés era un gran seguidor del América, mientras que Corona era un apasionado de las Chivas, por esa razón en ocasiones, los desafíos a los que se retaban llamaban mucho más la atención del público que el propio partido. Aquí te presentamos algunas de las más memorables.

En 2011, las Águilas perdieron contra el Guadalajara y el hermano de Don Ramón tuvo que bailar en Paseo de la Reforma ante la mirada de todos los asistentes. El humorista no sólo bailó, también vistió una falda hawaiana hecha de una camisa del América y unos cocos en los pechos, los cuales tenía que mover al ritmo de la música característica de la isla.

Durante una entrevista para la agencia Notimex, Manuel Valdés mencionó que una de las apuestas más que más le dolió fue cuento tuvo que estar vestido de trabajadora sexual.

"Me maquilló, me dio un cigarro a fumar, me recargó en un poste y me dijo: Te tengo dos clientes", aseguró el miembro de la Dinastía Valdés.