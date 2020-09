América vs Chivas: el primer clásico sin Manuel 'Loco' Valdés

View this post on Instagram

Hoy se nos fue a las 89 anu0303os Don Manuel u201cLocou201d Valdeu0301s. Aficionado recalcitrante del Club America. Te extranu0303aremos mucho, Loquito. QEPD #IdentidadCrema u2022 u2022 u2022 u2022 u2022 u2022 u2022 u2022 u2022 u2022 u2022 u2022 u2022 u2022 u2022 #locovaldes #sergiocorona #clubamerica #manuellocovaldeu0301s #qepd #aguilas #estadioazteca #americayya #odiamemas #cuarentena #covid_19 #quedateencasa