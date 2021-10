Disney Plus planea spin-off de "WandaVision", ¿quién lo protagonizará?

Los amantes del Universo Cinematográfico de Marvel, en especial de Wanda (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany), estarán contentos que las historias de superhéroes y antihéroes seguirán creciendo, pues aunque no habrá temporada dos de WandaVison, lo que sí llegará a las pantallas de Disney Plus será un spin-off de Agatha Harkness.

Lo cierto es que la historia de la ‘Bruja Escarlata’ y Vision seguirá en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, Disney tiene en planes el desarrollo de una nueva serie enfocada en Agatha, el personaje interpretado por Kathryn Hahn, ya que pese a no ser una heroína, cobró mucha popularidad entre los das.

¿De qué trataría el spin-off de Agatha Harkness?

De acuerdo con la revista Variety, la producción será “una comedia oscura” que además de volver a mostrar a Hahn como Agatha Harkness y contará con la guionista de WandaVision, Jac Schaeffer, quien además será la productora ejecutiva. Este nuevo proyecto podría establecer nuevos detalles sobre su historia del pasado o abordar qué sucederá con ella después de la batalla con Wanda en Westview.

Fue durante el noveno episodio titulado "El final de la serie", donde vimos el enfrentamiento más notable entre Agatha y Wanda, quienes demostraron sus poderes místicos, cuando Wanda sale victoriosa Harkness menciona: "Wanda, no tienes idea de lo que liberaste, vas a necesitarme", las cuales dejan un final abierto para los personajes.

La confirmación del spin-off aún no ha llegado por parte de Disney, pero los fans ya están ansiosos y quieren ver a la hechicera en Doctor Strange en el multiverso de la locura, uniendo esfuerzos con Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) y Wong (Benedict Wong) y por Wanda. ¿Te gusta la idea de que Agatha Harkness tenga su propia serie en Disney Plus? ¿Le darías una oportunidad?

msb