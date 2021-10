Festival Pa'l Norte: Conoce el cartel, fechas y precios de los boletos

Los organizadores del Festival Pa`l Norte revelaron a los artistas que se presentarán por día en el evento, el cual se realizará durante el viernes 12 de noviembre y sábado 13. El cual tendrá como sede el Parque Fundidora, en Monterrey, Nuevo León.

Fue en redes sociales que también dio a conocer el precio de los boletos de manera individual, los cuales se podrán adquirir a partir de este 8 de octubre, a las 11:00 am, se podrán adquirir a través de Ticketmaster.

Entre los artistas que se presentarán el primer día de actividades (12 de octubre) están: Foo Fighters, Foster The People, Galantis, Juanes, Mon Laferte, Mc Davo, Ed Maverick, Sabino, Los Auténticos Decadentes, Los Cadetes de Linares, Mau y Ricky, Ely Guerra, Enjambre, Kinky, La Sonora Dinamita, Ed Maverick, The Kooks, Danny Ocean, Hello Seahorse, Uzielito Mix y hasta Simpson A Huevo, entre otros.

Mientras que para el segundo día, 13 de noviembre, en el line up están: Tame Impala, Alejandro Fernández, Babasónicos, El TRI, Juanes, Manuel Medrano, Piso 21, ??The Kooks, Claptone, Caloncho, DLD, Los Cafres, Los Románticos de Zacatecas, Lila Downs,entre otros.

En ambos días destaca que se presentarán agrupaciones y cantantes de rock en español, pop, música electrónica , cumbia, se reunirán en el escenario del Parque Fundidora.

En esta edición tendrá un espacio acústico especial en el que se presentarán Mon Laferte, Juanes, Ely Guerra, Chetes, entre otros.

Es importante señalar que los boletos de la edición 2020 serán válidos para la presente edición, además, no se tendrá que pagar la diferencia ni hacer algún tipo de cambio.

Los organizadores del festival anunciaron que trabajarán con la Secretaría de Salud del estado para instalar filtros sanitarios en cada acceso.

¿Qué precio tienen los boletos?

Fecha: 12 y 13 de noviembre

Lugar: Parque Fundidora

General (abono): 3,590 pesos

VIP (abono): 5,590 pesos

Hospitality: 14,000

Boletos generales individuales: 1,785 pesos.

