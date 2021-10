Destapan amorío entre Jaime Camil y guapa conductora de Hoy, ¿Galilea o Legarreta?

Desde hace unos días, el conductor de televisión, Jaime Camil ha acaparado la atención de los medios de comunicación después de ser confirmado como el protagonista de la bioserie de Vicente Fernández, producción que se encuentra en pleno desarrollo por lo que se desconoce cuándo saldrá a la luz.

Contra tono pronóstico, el reconocido actor fue anunciado como el encargado de dar vida a la etapa adulta de "El Charro de Huentitán", considerado el máximo representante del género regional mexicano.

En este sentido, al momento de hablar de la bioserie, un famoso programa de espectáculos aseguró que Jaime Camil tuvo en su pasado una vida amorosa bastante activa pues se vinculó sentimentalmente con estrellas internacionales, incluso con una conductora del programa Hoy.

El actor dará vida a Vicente Fernández. Foto: Instagram

¿Qué pasó?

Hace unos días, el programa de espectáculos "Chisme No Like" habló sobre el papel que desarrollará Jaime Camil en la bioserie de Vicente Fernández; sin embargo, la información dio un giro de 360 grados después de que uno de los conductores hablara sobre su vida amorosa.

De acuerdo con la conductora de espectáculos, Elisa Beristain, en una ocasión Jaime Camil le confesó a un amigo los nombres de las famosas con las que había tenido los mejores encuentros amorosos. Al parecer salieron a la luz dos famosas de talla internacional.

Durante la transmisión se escucha decir a la experta en temas del espectáculo que el actor habría tenido sus encuentros con Thalía y con una de las conductoras más queridas y famosas del programa Hoy.

¿Quién es?

La presentadora de "Chisme No Like" reveló que Jaime Camil tuvo sus "ondas" con la famosa conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre las declaraciones.

En el video (para escuchar las declaraciones a partir del minuto 18:00) se escucha decir a la presentadora que el actor y la conductora hicieron bastante química para hacer "travesuras".

Cabe recordar que, actualmente, Jaime Camil está casado con la modelo, Heidi Balvanera; en tanto, Andrea Legarreta tiene un matrimonio con el exvocalista de Timbiriche, Erik Rubín.