¿Cómo está la salud de Oscar de la Cadena? Su hija da detalles | VIDEO

El conductor Óscar Cadena tuvo que ser intervenido de emergencia al presentar un cuatro de peritonitis por el que tuvo que someterse a una cirugía de manera inmediata.

Desde hace ocho días el famoso está en terapia intensiva, según información de María José, hija del conductor que declaró para el programa televisivo “Sale el sol” y negó que esté en coma por esta cuestión de salud.

Lo que explicó es que se encuentra sedado para que su recuperación sea más rápida y efectiva. “Él se encuentra tranquilo, se encuentra sedado, quiero aclarar que no es lo mismo a estar en coma. La sedación es muy ligera, pero es justamente para ayudarle a su cuerpo”, indicó la joven.

Otra de las cosas que dijo fue que no ha podido ver a su padre, ya que no se permiten las visitas y con quien se han estado comunicando los médicos es con su madre. “La evolución es diario, es favorable, hay que ser muy pacientes… la única persona que tiene comunicación directa es mi madre con el equipo médico y con él a través de diferentes mensajes y videollamadas”, agregó.

Entre las cosas que dio a conocer a la audiencia fue, que su padre comenzó con la enfermedad desde hace varias semanas. “Tuvo un malestar en el estómago, le habló a su gastrointerólogo, se puso en comunicación, se checó, constantemente se está haciendo estudios de todo, porque él quiere estar sano, él quiere vivir y le mandaron un tratamiento y el dolor no cesó en los últimos días previos a la operación y llegó un momento en el que dijo, ‘esto no está bien’ y tal cual su doctor le dijo, ‘te espero ahorita en el hospital y vamos a ver qué tienes’ y no se esperó, y fue y era esta situación”, explicó.