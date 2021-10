Carmen SALINAS celebró su cumpleaños con PASTEL, mañanitas y este triste recuerdo: VIDEO

Carmen Salinas es una de esas figuras del medio del espectáculo que se ha sabido ganar el cariño de la gente y, en muchos casos también, de los medios de comunicación que han acudido a ella para la cobertura de sus proyectos artísticos. Si algo ha tenido siempre doña Carmen o "La Madre", como le llaman cariñosamente, es buena atención con todo aquel que se ha acercado a ella con buenas intenciones.

Mientras el cariño vaya por delante hacía doña Carmen, ella siempre responderá de la misma manera y con más ahínco aún si es posible. Por esta razón, la celebración de su cumpleaños número 82 se vio rodeada por amistades, familiares y personas cercanas a ella que, durante años, le han acompañado en cada ocasión de felicidad y tristeza.

En este cumpleaños 82, Carmen Salinas fue visitada en su casa por familiares y medios de comunicación con lo que ella ha desarrollado más que un intercambio laboral. Con los años, ha florecido la amistad y el buen ánimo de respeto y cariño hacia "La Madre", como cariñosamente le llaman.

Entre pasteles, gelatinas y flores, Carmen Salinas agradeció el afecto y todas las muestras de cariño que le brindaron, algo que la hizo sentir mejor a pesar de las pérdidas que ha tenido durante toda su vida.

"Me hacen sentir menos las ausencias de la gente que me hace falta. No saben como los recuerdo y como los extraño con tanto amor, los detalles que siempre tenían conmigo, ustedes saben a quién me refiero. Siempre serán bienvenidos a esta su casa, será un gusto que vengan todos ustedes", expresó Salinas.