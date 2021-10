Carlos Trejo arremete contra Helen Ochoa tras llamarlo hipócrita; "Es una puerca" | VIDEO

Carlos Trejo volvió a ser tendencia en redes sociales después de protagonizar una nueva pelea, esta vez en contra de Helen Ochoa, amiga cercana de 'Chiquis' Rivera y quién no dudó en soltarle una serie de ataques e incluso la describió como una persona "puerca". Cabe destacar que no es la primera vez que el 'Cazafantasmas' se ve involucrado en un accidente de este tipo.

Desde hace algunos años, Trejo ha estado envuelto en polémicas con otros famosos. Solo cabe recordar la pelea mediática que sostuvo con el conductor Alfredo Adame. Mismo que causó controversia en redes sociales y tuvo una fuerte cobertura por parte de los medios de comunicación.

Nueva polémica

Ahora, el autor de 'Cañitas' sostuvo un encuentro con la prensa este miércoles 6 de octubre en donde emitió polémicas declaraciones en contra de algunas celebridades. Sus palabras fueron contundentes y entre las afectadas se encuentra Helen Ochoa, con quien Trejo tuvo una discusión durante el reality show Inseparables.

El reality show confronta a varios famosos en desafíos de confianza por dinero mediante dinámicas en donde se tiene que poner a prueba el amor y confianza. Fue durante la emisión del pasado 1 de octubre cuando Ochoa lanzó comentarios en contra de Carlos Trejo al punto de llamarlo hipócrita.

Arremete contra Ochoa

Carlos Trejo no pasó por alto estos ataques por lo que aprovechó las cámaras para lanzarse en contra de Helen Ochoa y su esposo, a quienes se refirió como un par de puercos, a pesar de que durante el reality la pareja convivió de buena manera con el 'Cazafantasmas' y su esposa.

"A los únicos que sí de plano no soporto, no tolero y no quiero volver a ver es al p*nche par de puercos que estaban ahí. Esa vieja loca que se cree Jenny Rivera se quiso agarrar de mí(...)El día que necesite trabajo que me busque", fueron las palabras de Trejo durante una entrevista retomada por el canal Chisme No Like.