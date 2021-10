Andrea Meza, ya no quiere ser modelo; dará drástico giro a su carrera

Andrea Meza está pensando en darle un cambio drástico a su carrera después de entregar la corona de Miss Universo. La reina de belleza podría dejar el modelaje e iniciar el camino para conquistar uno de sus más grandes sueños.

La ganadora de Mexicana Universal 2020 tendrá un corto reinado, pues hay que recordar que debido a la pandemia de Covid-19, el certamen correspondiente al año 2020, se realizó en mayo de este año, por lo tanto, la siguiente edición está planeada para llevarse a cabo en diciembre del 2021.

Por eso no es de sorprenderse que Andrea ya esté pensando en su futuro y en lo que hará tras dejar de ser Miss Universo. La joven originaria de Chihuahua ha demostrado que tiene muchos talentos y habilidades, además, es egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua como ingeniera en software, por lo que tiene muchas opciones para ejercer. Sin embargo, la modelo tiene planeado seguir uno de sus más grandes sueños.

Andrea Meza termina su reinado en diciembre del 2021 Foto: Especial

¿Qué hará Andrea Meza tras dejar de ser Miss Universo?

En entrevista para el programa de Venga la Alegría, Andrea Meza confesó que le gustaría dedicarse a la música. Aunque hasta el momento no es algo seguro, manifestó que sí está interesada en explotar esta habilidad de manera profesional.

“Mi papá tocaba la guitarra y yo tocaba sus canciones… Me pone feliz. Sé que estoy bien, que me siento cómoda si estoy cantando, nunca lo hice profesionalmente, sin embargo es algo que sí me gustaría explorar…”

La Miss Universo dijo que hasta el momento no sabe cuál sería el genero que le gustaría interpretar, pero se dijo fan de un tipo de música muy popular de la región que es originaria: “La música sierreña me gusta, crecí con esa música, me gusta cantarla…”, reveló.

Meza ha demostrado que tiene talento para el canto, pues hace unos meses sorprendió a sus seguidores al interpretar 'Ya te olvidé' de Yuridia y 'Me Gustas' del fallecido Joan Sebastian. Ambos momentos fueron capturados por su novio, Ryan Antonio, quien no dudó en presumir la hermosa voz de su guapa pareja.