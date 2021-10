"Subestiman mi inteligencia y fuerza como mujer": Danna Paola aclara que no es víctima de violencia

Hace unos momentos, Danna Paola, una de las cantantes juveniles más importantes en México, publicó un mensaje en su cuenta en Instagram en el que reprobó la publicación de realizó una famosa revista de espectáculos que aseguraba que era violentada por parte de su actual pareja sentimental, Alex Hoyer.

Ante sus millones de seguidores, la intérprete de "Sodio" y "Oye Pablo" lanzó un fuerte comentario en el que aseguró que los medios subestiman su "valentía" y "fuerza", pues no se deja maltratar por nadie.

"Lo que me preocupa es que los medios amarillistas cómo está revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares... Yo no me dejó maltratar ni por un novio ni por nadie", escribió en el mensaje.