Natalia Téllez conmueve al compartir el primer regalo que recibió su bebé

Natalia Téllez causó gran revuelo hace algunas semanas al anunciar su embarazo y luego reveló que se trata de una niña, por lo que ya le comenzaron a llegar los regalos y el primero fue compartido por la conductora a través de Instagram.

“¡Vamos a ser papás y no cabemos de alegría!”, es el mensaje con el que la conductora de “Netas Divinas” daba la noticia de su embarazo junto a una imagen en la que aparece su novio Antonio Zabala y su mascota, Güero. En los comentarios algunas de sus compañeras como Consuelo Duval y Paola Rojas no dudaron en expresar su alegría.

Ahora Natalia Téllez no ha dejado de mostrar detalles de su embarazo en redes sociales, como el más reciente a través de sus historias en las que mostró el primer regaló que recibió su bebé. Se trata de un pañalero en color verde con la frase “Las niñas empoderan a las niñas”.

El tierno regalo de la hija de Natalia Téllez. Foto: Instagram

El regalo es de una de las amigas de la también actriz, quien se lo habría enviado a la primogénita de Téllez desde Estados Unidos como parte de las muestras de cariño que ha recibido desde que anunció la llegada de su hija.

Natalia Téllez responde a críticas

Tras anunciar su embarazo, la conductora recibió una lluvia de mensajes de seguidores que no dudaron en mostrar su cariño; sin embargo, también fue blanco de ataques de quienes la criticaron por apoyar el aborto.

Y es que en ocasiones anteriores Natalia Téllez externó estar a favor del aborto y habría mencionado su temor por convertirse en madre. Algo a lo que decidió responder durante el programa “Netas Divinas” en donde se dijo inspirada por sus compañeras.

“Yo creo que nunca me senté aquí a decir: ‘¡Yo nunca voy a tener hijos!’ Y dicen como que yo criticaba a las mujeres por tener bebés. Lo que pienso es que hay que defender el derecho a decidir y que lo bello de lo que está pasando es que yo lo decidí, lo pude crecer y madurar, porque la decisión que yo no me podía tomar a la ligera era tener un bebé, cuando mi pérdida más grande ha sido no tener una mamá”, dijo.