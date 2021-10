Lalo Mora lo vuelve a hacer y le toca los senos a una fan que sólo quería una foto | VIDEO

A pesar de que hace unos meses Lalo Mora fue fuertemente criticado por besar y tocar a varias de sus fans de una forma inapropiada, ahora se ha difundido nuevamente una grabación en la que se aprecia como el cantante de música norteña lo hace otra vez.

En el material que se encuentra en varias cuentas de redes sociales, se observa como el originario de Monterrey, Nuevo León le toca los senos a su seguidora después de que se toman una fotografía juntos.

Los usuarios de Internet reprueban las acciones del intérprete de “El rey de mil coronas”, pero esto parece no preocuparle, pues no ha dejado de coquetear ni sobrepasarse con las mujeres que se acercan a él después de sus presentaciones o conciertos.

El clip dura poco menos de 13 segundos y se ve como después que Lalo Mora tocara los senos de su fan, ella se retira, su cara parece de no agrado, pues voltea los ojos de una manera apenada y sin poder creer lo que pasa, denotando incomodidad.

¿Qué dice Lalo Mora al respecto?

El ex vocalista de Los Invasores de Nuevo León aún no se ha pronunciado después de este ataque, pero en los anteriores expresó que lo hace porque le gustan mucho las mujeres, otra declaración que no fue del agrado de las personas, pues muchas de ellas comentan que debería ser denunciado.

“Lo que pasa es que soy hombre y me gustan las damas, pero a morir... Pues nos gustan las damas y queremos darles un besito ¿Qué de malo tiene?”, dijo en una ocasión cuando fue cuestionado por sus acciones.

Pandemia

Durante los primeros meses de pandemia, Lalo Mora fue uno de los primeros artistas que se pronunció a favor de tomas todas las medidas de higiene para evitar el Covid-19, a pesar de eso se contagió del virus y estuvo en terapia intensiva durante algunos días, logrando recuperarse.