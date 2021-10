De niño de coro a vocalista de AC/DC; Brian Johnson festeja sus 74 años

Es una leyenda viviente de la música. El cantante británico Brian Johnson, vocalista de la banda australiana AC/DC, cumple hoy 74 años de cautivar con su voz a los amantes del rock, “tuve algunas noches largas y noches geniales; algunos días malos y muchos días buenos. Y durante ese tiempo, pasé de ser un niño de coro a cantante de rock & roll”, aseguró el cantante.

Brian, quien el 8 de abril de 1980 reemplazó a Bon Scott (fallecido en febrero de ese año), nació el 5 de octubre de 1947, como fruto del amor de Alan Johnson, quien era un soldado inglés que luchó contra los nazis en Italia, y Ester de Luca, oriunda de Roma.

Su comienzo en la música

Brian incursionó en la escena musical desde muy joven, pues de pequeño iba al coro de la iglesia, pero cuando vio a Little Richard en la BBC supo que quería ser cantante de rock. De una edad más avanzada, integró a ‘Gobi Desert Canoe Club’, luego brincó a ‘Fresh’, a ‘The Jasper Hart Banda’ y ‘Geordie’, un proyecto glam rock. A la par de esto, Brian se volvió padre, luego de casarse con Carol, con quien tuvo dos hijas: Joanne y Kala.

Es uno de los vocalistas del rock más conocidos. Foto: Especial.

Su ascenso llegó acompañado de una desgracia

El 19 de febrero de 1980 y a los 33 años de edad, Bon Scott, vocalista de AC/DC, falleció por intoxicación etílica, dejando un espacio casi imposible de llenar. Poco después, la banda decidió seguir adelante, pues es lo que hubiera querido Scott.

Comenzaron las audiciones: Buzz Shearman y Terry Slesser eran los candidatos con más posibilidades. Pero existe una leyenda, que ningún miembro quiere confirmar o desmentir, la cual dice que un fan le envió a Peter Mensch (manager del grupo) un cassette de Johnson cantando y Mensch decidió mandarlo a la banda. Ahí fue que los músicos recordaron que Scott ya había escuchado a Brian y hablado de lo bueno que era, por lo que lo llamaron para una prueba.

En marzo de ese año, Johnson viajó a Londres y comenzó a cantar. El siguiente disco de la agrupación, el ‘Back in black’ fue uno de los discos más vendidos de la historia y cimentó el posterior éxito de AC/DC. Será el próximo 26 de octubre cuando se publique el segundo libro de Johnson, el cual se titula “The Lives of Brian” (“Las vidas de Brian”). Allí se podrán leer las memorias de esta leyenda del rock y “amante de la adrenalina”.

