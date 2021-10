Critican a Yalitza Aparicio por sus VIDEOS de TikTok; aseguran que el dinero la ha cambiado

Hace unos días, la actriz mexicana Yalitza Aparicio, quien es conocida por su participación en el filme de Alfonso Cuarón “Roma”, se unió a las celebridades que tienen TikTok.

Y desde que se unió a la plataforma, la oaxaqueña de 27 años no ha dejado de compartir videos con sus más de 30 mil seguidores, quienes no han parado de reaccionar y comentar sus publicaciones.

¿Por qué fue criticada?

A través de su cuenta oficial de TikTok, la actriz originaria de Oaxaca, ha compartido divertidos videos usando diversos filtros.

En uno de los videos aparece usando un filtro de la famosa serie surcoreana de Netflix “El juego del calamar” y en otro, uno que le cambia los ojos de color a azul.

Sin embargo, en su más reciente audiovisual, la actriz y docente aparece sin filtros, pero con un peculiar audio de fondo, donde asegura que se despertó “bella, fabulosa y poderosa”. Además, señala que quien quiera hacerla pensar lo contrario “bye”.

Daniel Bisogno ataca a Yalitza Aparicio OTRA VEZ; esto fue lo que le dijo

Usuarios reaccionan a su video

Ante esto, algunos usuarios en redes sociales mostraron su amor y apoyo a la nominada al Oscar, pues aseguran que luce “bellísima” y muy segura en su última publicación.

A pesar de esto, no todos fueron comentarios, ya que también fue criticada por su “actitud” en dicho video, pues algunos internautas aseguran que desde que se volvió famosa ha cambiado.

De hecho, hubo quienes no creen que sea la cuenta oficial de la actriz de “Roma”, aunque la misma actriz subió dicho video a su Instagram.

Yalitza Aparicio triunfa en "El Juego del Calamar"; esta fue la difícil prueba que realizó

“No cabe duda que el dinero cambia a las personas”, “Esa no es Yalitza”, “Se le olvidan sus raíces, esa no las quita el dinero” y “¿En verdad es ella? Tengo mis dudas, no está verificada”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Mientras tanto, Yalitza ha respondido algunos de los mensajes de sus seguidores y ha agradecido su amor y apoyo a quienes le hacen buenos comentarios.

PAL