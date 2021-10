Alex Lora: Así fue el día en que Chavela Vargas le pidió que no cantara al vocalista de "El Tri" | VIDEO

Famosos por su exitosa y extensa trayectoria, así como hacer famosa la frase “mamá prende la grabadora que estoy saliendo en la televisión”, Alex Lora, está de vuelta en los escenarios a lado de su icónica banda de rock, tras casi dos años de no estar bajo reflectores en México debido a la pandemia de Covid-19.

En entrevista con Adela Micha para El Heraldo Media Group, Alex Lora, promociona su próxima presentación en la Arena Ciudad de México, presentación a realizarse el próximo 23 de octubre, marcando el regreso a los escenarios de la agrupación Mexicano tras la “cuarenterna”.

Si bien el reconocido rockero ya se ha presentado en varias ciudades de Estados Unidos; el concierto del próximo 23 de octubre, marcará su regreso tras casi dos años de no presentarse en México por la pandemia y la reducción de aforos en los conciertos.

Sobre el aforo con el que contará su próximo concierto, fiel a su estilo, Lora reconoció desconocer el dato pues es su “domadora” (Chela Lora), la que maneja todos esos detalles; asimismo aprovechó para reconocer a su esposa de quien dijo que si no fuera por ella el TRI no existiría desde hace años; “todo lo que soy se lo debo a Chela”, señaló.

Lora celebró el talento de su esposa y “presumió” el hecho de que en los Estados Unidos, Chela Lora fue reconocida con un premio otorgado a las mujeres emprendedoras exitosas.

Así fue el día en que Chabela Vargas le pidió a Alex Lora no cantar

Después de hablar sobre su experiencia durante su última visita al Senado de la República, a la que Alex Lora calificó como un momento que “estuvo muy padre”, Adela Micha cuestionó el poder de la voz del cantante, quien prácticamente no ha modificado su estilo desde sus inicios.

Justamente la explicar el porqué de su voz; Lora reveló una curiosa anécdota a lado de Chabela Vargas, quien en ese momento cantaba a lado de lugar en donde el TRI realizaba sus primeras incursiones, fue ahí donde la autodenominada mexicana, le pidió a Lora que ya no cantara así, no por cantar mal, sino porque siempre lo hacía gritando, por lo que la cantautora le dijo que se lastimaría la voz.

En ese momento Chabela le dijo que no gritara al cantar, a lo que lora respondió que de no hacerlo así nadie lo escucharía, curiosamente pese a hacer uso de su voz de esta manera el rockero nunca ha sufrido problemas con su voz por lo que aseguro “es un don que la virgencita me dio”

Pese a ello, Lora nunca ha cambiado su estilo particular de interpretar y tras más 50 años de la creación de la agrupación, misma que en la actualidad se mantiene en el gusto del público, sigue haciendo uso de su voz con más fuerza que nunca..