Campeón de Exatlón se convierte en PAPÁ; así lo compartió en redes

El ex campeón de Exatlón México, Ernesto Cázares y su pareja María Robles están más que contentos, pues afortunadamente su bebé nació sano, según lo que comentó el atleta mexicano en sus historias de Instagram. Como la pareja no quiso saber durante el embarazo el sexo de Lucian@, aún no sabemos cómo se terminará llamando, pues tampoco se han dado detalles de eso.

Hace tan sólo dos semanas Ernesto Cazares y María Robles celebraron su baby shower en “Venga la Alegría”, todos lucieron muy contentos y emocionados; ernesto, por su parte el conductor Alex Sirvent confesó que "es muy sensible con estas cosas", incluso, estuvo al borde de las lágrimas, pero pudo contenerse y con voz entrecortada dio luz verde para que iniciaran los juegos. La pareja conformada por Ernesto Cázares y María Robles participaron en diferentes dinámicas con el resto de los conductores.

El atleta está más que contento. Foto: Especial.

Ernesto había dicho que esperaba el momento de tener a su bebé entre sus brazos con muchas ansias e ilusión. Dijo que esta nueva etapa en su vida será un gran reto, que no sabe cómo solucionará los problemas "porque nadie nace sabiendo como ser papá", pero que será un padre buena onda.

¿Cómo empezó la historia de amor entre Ernesto Cázares y su pareja María Robles?

Ernesto y María, quienes se conocieron en la casa de un amigo, son una de las parejas más seguidas de la actualidad, pues se demuestran mucho amor: “ella me puso el ojito y yo le correspondí; yo ya no aguanté esa mirada tan sensual, le pedí su número y así empezamos a hablar”, dijo recientemente el ex concursante de Exatlón sobre cómo se conocieron.

Se quieren mucho. Foto: Especial.

Por su parte, María reveló lo que más le enamoró de Ernesto: La calidad de persona que es, obviamente porque es muy guapo. Eran todos los días muy tristes y verlo en la televisión para mí era el único medio de saber que pensaba en mí”.

SIGUE LEYENDO...

Exatlón México: Filtran NOMBRE del eliminado este domingo 31 de octubre

msb