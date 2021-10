VLA: Campeón de Exatlón celebra su BABYSHOWER en vivo; ¿cuándo nace su bebé?

El ex campeón de Exatlón México, Ernesto Cázares y su pareja María Robles estuvieron como invitados en “Venga la Alegría fin de semana” donde además de compartir algunos de los detalles de su próxima paternidad celebraron un emotivo y inolvidable babyshower en el que también se vivieron momentos de diversión pues los juegos clásicos de este tipo de eventos no pudieron faltar, por lo que a continuación te decimos todo lo que pasó.

Para iniciar el babyshower, la producción del matutino de TV Azteca preparó un emotivo video en el que se leyó una “carta del bebé” que está próximo a llegar a la familia Cázares Robles y los papás se mostraron muy emocionados y agradecidos con todos los conductores del programa. Cabe mencionar que, quien terminó muy conmovido por el video y la próxima paternidad de Ernesto Cázares fue Alex Sirvent, quien confesó que "es muy sensible con estas cosas", incluso, estuvo al borde de las lágrimas, pero pudo contenerse y con voz entrecortada dio luz verde para que iniciaran los juegos.

La pareja conformada por Ernesto Cázares y María Robles participaron en diferentes dinámicas con el resto de los conductores y una de los primeros juegos consistió en que “las mamás” le tenían que dar de comer a “los bebés”, sin embargo, tenían que hacerlo con los ojos cerrados, por lo que los hermanos Cázares, Ernesto y Aristeo terminaron con la cara llena de comida de bebés.

Posteriormente, se organizó un concurso de comer una dona que pendía de un hilo, sin embargo, el reto era hacerlo sin utilizar las manos, por lo que las risas no faltaron en este juego y más tarde, Aristeo y Ernesto Cázares fungieron como bebés y tenían que ser vestidos por Gaby Ramírez y Alana Literas. Por último, todos trataron de medir la pancita de María Robles con cuadros de papel higiénico y el encargado de ganar el concurso fue el papá, Ernesto Cázares.

¿Cuándo nacerá el bebé de Aristeo Cázares y María Robles?

El ex campeón de Exatlón México, Ernesto Cázares y su pareja, María Robles, han decidido no conocer el sexo de su bebé hasta el día de su nacimiento pues quieren que sea una sorpresa, sin embargo, lo que no será una sorpresa será el día en el que nazca pues dejaron ver que ya tienen programado el día en el que se convertirán en padres pues, aunque no señalaron la fecha exacta del nacimiento de su bebé, Ernesto Cázares señaló que “ya solo le quedan como diez días” para ser papá.

SIGUE LEYENDO:

VLA: Querida conductora sorprendió con impactante minifalda

Exatlón México: Campeones del reality LLORAN en VLA al recordar tragedias; así fue el momento